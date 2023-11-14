Мэру Екатеринбурга привезли с фронта икону. Видео

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Выборы в ЕГД. Екатеринбург, орлов алексей
Алексею Орлову подарок, очевидно, понравился Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Волонтеры созданного мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым центра «Мы рядом» привезли ему икону Георгия Победоносца — от участников спецоперации РФ на Украине, которым помогает центр. Церемония прошла в штабе общественной поддержки «Единой России», видео с URA.RU поделились в горадминистрации.

«Георгий Победоносец, расписная [икона], ее долго заказывали и попросили вам передать — чтобы вы тоже видели, что ребята очень благодарны за ту работу, которую мы вместе с вами делаем», — рассказал представитель центра «Мы рядом», недавно вернувшийся из зоны СВО.

Он сопровождал гуманитарный груз, отправленный при участии Орлова 7 ноября. В партию вошли продукты питания, теплые зимние вещи, лекарства, средства личной гигиены, моторные надувные лодки, бензопилы, генераторы и мотоциклы «Урал». В общей сложности 20 тонн.

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Волонтеры созданного мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым центра «Мы рядом» привезли ему икону Георгия Победоносца — от участников спецоперации РФ на Украине, которым помогает центр. Церемония прошла в штабе общественной поддержки «Единой России», видео с URA.RU поделились в горадминистрации. «Георгий Победоносец, расписная [икона], ее долго заказывали и попросили вам передать — чтобы вы тоже видели, что ребята очень благодарны за ту работу, которую мы вместе с вами делаем», — рассказал представитель центра «Мы рядом», недавно вернувшийся из зоны СВО. Он сопровождал гуманитарный груз, отправленный при участии Орлова 7 ноября. В партию вошли продукты питания, теплые зимние вещи, лекарства, средства личной гигиены, моторные надувные лодки, бензопилы, генераторы и мотоциклы «Урал». В общей сложности 20 тонн.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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