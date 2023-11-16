16 ноября 2023

В Пермском крае появится оператор для развития речного флота

© Служба новостей «URA.RU»
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Закамск, микрорайон Водник. Пермь, навигация, река кама, корабль, порт, теплоходы, камский речной флот
В регионе планируется запуск сети речных перевозок Фото:

В Пермском крае будет создан региональный оператор, который займется развитием речного флота. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, подводя итоги «Транспортной недели-2023», которая проходила в Москве.

«Создадим единого регоператора, который займется развитием речного флота и сети водных перевозок. На Каме и других реках края должна появиться жизнь», — сообщил Махонин.

В регионе планируется создание скоростных водных маршрутов с использованием судов «Метеор» и «Валдай». Также Махонин заявил, что ведется работа над включением в проект «Речные магистрали», в рамках которого будут организованы межрегиональные речные перевозки.

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В Пермском крае будет создан региональный оператор, который займется развитием речного флота. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, подводя итоги «Транспортной недели-2023», которая проходила в Москве. «Создадим единого регоператора, который займется развитием речного флота и сети водных перевозок. На Каме и других реках края должна появиться жизнь», — сообщил Махонин. В регионе планируется создание скоростных водных маршрутов с использованием судов «Метеор» и «Валдай». Также Махонин заявил, что ведется работа над включением в проект «Речные магистрали», в рамках которого будут организованы межрегиональные речные перевозки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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