В Пермском крае появится оператор для развития речного флота

В Пермском крае будет создан региональный оператор, который займется развитием речного флота. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, подводя итоги «Транспортной недели-2023», которая проходила в Москве.
«Создадим единого регоператора, который займется развитием речного флота и сети водных перевозок. На Каме и других реках края должна появиться жизнь», — сообщил Махонин.
В регионе планируется создание скоростных водных маршрутов с использованием судов «Метеор» и «Валдай». Также Махонин заявил, что ведется работа над включением в проект «Речные магистрали», в рамках которого будут организованы межрегиональные речные перевозки.
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