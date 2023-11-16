В Пермском крае появится оператор для развития речного флота

17 ноября 2023 в 10:35 Размер текста - 17 +

В регионе планируется запуск сети речных перевозок Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Пермском крае будет создан региональный оператор, который займется развитием речного флота. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, подводя итоги «Транспортной недели-2023», которая проходила в Москве. «Создадим единого регоператора, который займется развитием речного флота и сети водных перевозок. На Каме и других реках края должна появиться жизнь», — сообщил Махонин. В регионе планируется создание скоростных водных маршрутов с использованием судов «Метеор» и «Валдай». Также Махонин заявил, что ведется работа над включением в проект «Речные магистрали», в рамках которого будут организованы межрегиональные речные перевозки.

В Пермском крае будет создан региональный оператор, который займется развитием речного флота. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, подводя итоги «Транспортной недели-2023», которая проходила в Москве. «Создадим единого регоператора, который займется развитием речного флота и сети водных перевозок. На Каме и других реках края должна появиться жизнь», — сообщил Махонин. В регионе планируется создание скоростных водных маршрутов с использованием судов «Метеор» и «Валдай». Также Махонин заявил, что ведется работа над включением в проект «Речные магистрали», в рамках которого будут организованы межрегиональные речные перевозки.