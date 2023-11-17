17 ноября 2023

На трассе под Пермью ограничат движение ради следственного эксперимента силовиков

ГИБДД ограничит движение по трассе Пермь — Екатеринбург — Нестюково 18 ноября
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, дорожные знаки, проезд запрещен, знак кирпич
Водителям рекомендовано заранее выбирать пути объезда Фото:

На автодороге Пермь — Екатеринбург — Нестюково 18 ноября в направлении села Лобаново сотрудники Госавтоинспекции временно ограничат движение. В администрации Пермского округа пояснили, что участок трассы перекроют из-за следственного эксперимента.

«Сотрудники следственного отдела <…> будут проводить следственный эксперимент по факту ДТП, в котором погиб пешеход», — уточнили в ведомстве. Ограничение будет действовать с 17:00 до 18:30.

О каком именно происшествии идет речь — не указано. Водителям рекомендовали заранее планировать маршрут.

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На автодороге Пермь — Екатеринбург — Нестюково 18 ноября в направлении села Лобаново сотрудники Госавтоинспекции временно ограничат движение. В администрации Пермского округа пояснили, что участок трассы перекроют из-за следственного эксперимента. «Сотрудники следственного отдела <…> будут проводить следственный эксперимент по факту ДТП, в котором погиб пешеход», — уточнили в ведомстве. Ограничение будет действовать с 17:00 до 18:30. О каком именно происшествии идет речь — не указано. Водителям рекомендовали заранее планировать маршрут.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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