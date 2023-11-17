На трассе под Пермью ограничат движение ради следственного эксперимента силовиков

Водителям рекомендовано заранее выбирать пути объезда
На автодороге Пермь — Екатеринбург — Нестюково 18 ноября в направлении села Лобаново сотрудники Госавтоинспекции временно ограничат движение. В администрации Пермского округа пояснили, что участок трассы перекроют из-за следственного эксперимента.
«Сотрудники следственного отдела <…> будут проводить следственный эксперимент по факту ДТП, в котором погиб пешеход», — уточнили в ведомстве. Ограничение будет действовать с 17:00 до 18:30.
О каком именно происшествии идет речь — не указано. Водителям рекомендовали заранее планировать маршрут.
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