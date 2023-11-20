ЦБ зафиксировал ускорение инфляции в Пермском крае

20 ноября 2023 в 18:05 Размер текста - 17 +

Ослабление рубля во многом повлияло на цены Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Инфляция в Пермском крае ускорилась за октябрь до 7,42%. Показатель выше, чем в Приволжском федеральном округе и вообще в России. Об этом URA.RU сообщили в Центробанке. «Годовая инфляция в Пермском крае в октябре 2023 года выросла относительно предыдущего месяца на 1,38 п. п., до 7,42%. Это выше показателя по Приволжскому федеральному округу (6,43%) и по России в целом (6,69%)», — говорится в сообщении. Рост цен продовольственных и непродовольственных товаров в ЦБ объясняют, в частности, ослаблением рубля. Что касается услуг, то в Банке России рост цен на авиаперевозки из-за высокого спроса у удорожания топлива. Также из-за роста спроса и цен на жилье выросли ставки на аренду квартир.

Инфляция в Пермском крае ускорилась за октябрь до 7,42%. Показатель выше, чем в Приволжском федеральном округе и вообще в России. Об этом URA.RU сообщили в Центробанке. «Годовая инфляция в Пермском крае в октябре 2023 года выросла относительно предыдущего месяца на 1,38 п. п., до 7,42%. Это выше показателя по Приволжскому федеральному округу (6,43%) и по России в целом (6,69%)», — говорится в сообщении. Рост цен продовольственных и непродовольственных товаров в ЦБ объясняют, в частности, ослаблением рубля. Что касается услуг, то в Банке России рост цен на авиаперевозки из-за высокого спроса у удорожания топлива. Также из-за роста спроса и цен на жилье выросли ставки на аренду квартир.