ЦБ зафиксировал ускорение инфляции в Пермском крае

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сургут , монеты, рубль, экономика, финансы, деньги, доход, курс рубля, монетный двор
Ослабление рубля во многом повлияло на цены Фото:

Инфляция в Пермском крае ускорилась за октябрь до 7,42%. Показатель выше, чем в Приволжском федеральном округе и вообще в России. Об этом URA.RU сообщили в Центробанке.

«Годовая инфляция в Пермском крае в октябре 2023 года выросла относительно предыдущего месяца на 1,38 п. п., до 7,42%. Это выше показателя по Приволжскому федеральному округу (6,43%) и по России в целом (6,69%)», — говорится в сообщении.

Рост цен продовольственных и непродовольственных товаров в ЦБ объясняют, в частности, ослаблением рубля. Что касается услуг, то в Банке России рост цен на авиаперевозки из-за высокого спроса у удорожания топлива. Также из-за роста спроса и цен на жилье выросли ставки на аренду квартир.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Инфляция в Пермском крае ускорилась за октябрь до 7,42%. Показатель выше, чем в Приволжском федеральном округе и вообще в России. Об этом URA.RU сообщили в Центробанке. «Годовая инфляция в Пермском крае в октябре 2023 года выросла относительно предыдущего месяца на 1,38 п. п., до 7,42%. Это выше показателя по Приволжскому федеральному округу (6,43%) и по России в целом (6,69%)», — говорится в сообщении. Рост цен продовольственных и непродовольственных товаров в ЦБ объясняют, в частности, ослаблением рубля. Что касается услуг, то в Банке России рост цен на авиаперевозки из-за высокого спроса у удорожания топлива. Также из-за роста спроса и цен на жилье выросли ставки на аренду квартир.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...