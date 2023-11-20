Челябинский мэр пожаловалась на завод олигарха Зюзина из-за коричневого дыма

Власти Чебаркуля добиваются комплексной проверки предприятия Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Мэрия Чебаркуля (Челябинская область) написала письмо в Роспотребнадзор для принятия экологических мер в отношении завода «Уральская кузница», входящего в структуру холдинга «Мечел» Игоря Зюзина. Мэр Светлана Виноградова сообщила, что из трубы предприятия шел коричневый дым.

«С нашей стороны написано письмо в Роспотребнадзор для принятия мер. Чебаркульские экологи выезжали на место для фиксации нарушений. Во время обследования из трубы шел черный и коричневый дым, что, по словам специалистов, не является нормой», — написала Виноградова в своем telegram-канале.

Глава Чебаркуля отметила, что по результатам первичных наблюдений составлен акт, материалы направят в прокуратуру. Как только прокуратура выдаст разрешение, начнется комплексная проверка деятельности завода.

«Необходимо выяснить, состоит ли данная организация на учете как объект негативного воздействия на окружающую среду, выплачиваются ли экологические взносы и многое другое. Держу вопрос на личном контроле», — добавила глава города.

URA.RU направило запрос в пресс-службу ПАО «Уральская кузница». Ответ ожидается.