20 ноября 2023

Челябинский мэр пожаловалась на завод олигарха Зюзина из-за коричневого дыма

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, труба дымит, дым из трубы
Власти Чебаркуля добиваются комплексной проверки предприятия Фото:

Мэрия Чебаркуля (Челябинская область) написала письмо в Роспотребнадзор для принятия экологических мер в отношении завода «Уральская кузница», входящего в структуру холдинга «Мечел» Игоря Зюзина. Мэр Светлана Виноградова сообщила, что из трубы предприятия шел коричневый дым.

«С нашей стороны написано письмо в Роспотребнадзор для принятия мер. Чебаркульские экологи выезжали на место для фиксации нарушений. Во время обследования из трубы шел черный и коричневый дым, что, по словам специалистов, не является нормой», — написала Виноградова в своем telegram-канале.

Глава Чебаркуля отметила, что по результатам первичных наблюдений составлен акт, материалы направят в прокуратуру. Как только прокуратура выдаст разрешение, начнется комплексная проверка деятельности завода.

«Необходимо выяснить, состоит ли данная организация на учете как объект негативного воздействия на окружающую среду, выплачиваются ли экологические взносы и многое другое. Держу вопрос на личном контроле», — добавила глава города.

URA.RU направило запрос в пресс-службу ПАО «Уральская кузница». Ответ ожидается.

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Мэрия Чебаркуля (Челябинская область) написала письмо в Роспотребнадзор для принятия экологических мер в отношении завода «Уральская кузница», входящего в структуру холдинга «Мечел» Игоря Зюзина. Мэр Светлана Виноградова сообщила, что из трубы предприятия шел коричневый дым. «С нашей стороны написано письмо в Роспотребнадзор для принятия мер. Чебаркульские экологи выезжали на место для фиксации нарушений. Во время обследования из трубы шел черный и коричневый дым, что, по словам специалистов, не является нормой», — написала Виноградова в своем telegram-канале. Глава Чебаркуля отметила, что по результатам первичных наблюдений составлен акт, материалы направят в прокуратуру. Как только прокуратура выдаст разрешение, начнется комплексная проверка деятельности завода. «Необходимо выяснить, состоит ли данная организация на учете как объект негативного воздействия на окружающую среду, выплачиваются ли экологические взносы и многое другое. Держу вопрос на личном контроле», — добавила глава города. URA.RU направило запрос в пресс-службу ПАО «Уральская кузница». Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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