Челябинский мэр пожаловалась на завод олигарха Зюзина из-за коричневого дыма

Мэрия Чебаркуля (Челябинская область) написала письмо в Роспотребнадзор для принятия экологических мер в отношении завода «Уральская кузница», входящего в структуру холдинга «Мечел» Игоря Зюзина. Мэр Светлана Виноградова сообщила, что из трубы предприятия шел коричневый дым.
«С нашей стороны написано письмо в Роспотребнадзор для принятия мер. Чебаркульские экологи выезжали на место для фиксации нарушений. Во время обследования из трубы шел черный и коричневый дым, что, по словам специалистов, не является нормой», — написала Виноградова в своем telegram-канале.
Глава Чебаркуля отметила, что по результатам первичных наблюдений составлен акт, материалы направят в прокуратуру. Как только прокуратура выдаст разрешение, начнется комплексная проверка деятельности завода.
«Необходимо выяснить, состоит ли данная организация на учете как объект негативного воздействия на окружающую среду, выплачиваются ли экологические взносы и многое другое. Держу вопрос на личном контроле», — добавила глава города.
URA.RU направило запрос в пресс-службу ПАО «Уральская кузница». Ответ ожидается.
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