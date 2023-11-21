Федеральную трассу из Тюмени в Курган перекрыли из-за смертельного ДТП

21 ноября 2023 в 12:08 Размер текста - 17 +

Авто проезжают участок в реверсивном режиме Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Из-за смертельного ДТП перекрыт проезд по одной из полос федеральной трассы из Тюмени в Курган, в Тюменском районе. Об этом URA.RU рассказали в УГИБДД по региону. «Из-за ДТП частично ограничено движение на 171-м километре федеральной автодороги Курган-Тюмень в Тюменском районе. Здесь столкнулись Renault Sandero и грузовик Iveco, водитель легкового авто погиб», — рассказали URA.RU в тюменском ведомстве. По предварительным данным Renault выехал на встречную полосу. В настоящее время для движения машин открыта лишь одна полоса, в реверсивном режиме.

Из-за смертельного ДТП перекрыт проезд по одной из полос федеральной трассы из Тюмени в Курган, в Тюменском районе. Об этом URA.RU рассказали в УГИБДД по региону. «Из-за ДТП частично ограничено движение на 171-м километре федеральной автодороги Курган-Тюмень в Тюменском районе. Здесь столкнулись Renault Sandero и грузовик Iveco, водитель легкового авто погиб», — рассказали URA.RU в тюменском ведомстве. По предварительным данным Renault выехал на встречную полосу. В настоящее время для движения машин открыта лишь одна полоса, в реверсивном режиме.