Федеральную трассу из Тюмени в Курган перекрыли из-за смертельного ДТП

Авто проезжают участок в реверсивном режиме
Из-за смертельного ДТП перекрыт проезд по одной из полос федеральной трассы из Тюмени в Курган, в Тюменском районе. Об этом URA.RU рассказали в УГИБДД по региону.
«Из-за ДТП частично ограничено движение на 171-м километре федеральной автодороги Курган-Тюмень в Тюменском районе. Здесь столкнулись Renault Sandero и грузовик Iveco, водитель легкового авто погиб», — рассказали URA.RU в тюменском ведомстве.
По предварительным данным Renault выехал на встречную полосу. В настоящее время для движения машин открыта лишь одна полоса, в реверсивном режиме.
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