Федеральную трассу из Тюмени в Курган перекрыли из-за смертельного ДТП

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Стелла Курган. Курган, гаишники, дпс, гаи, перекрытие трассы
Авто проезжают участок в реверсивном режиме Фото:

Из-за смертельного ДТП перекрыт проезд по одной из полос федеральной трассы из Тюмени в Курган, в Тюменском районе. Об этом URA.RU рассказали в УГИБДД по региону.

«Из-за ДТП частично ограничено движение на 171-м километре федеральной автодороги Курган-Тюмень в Тюменском районе. Здесь столкнулись Renault Sandero и грузовик Iveco, водитель легкового авто погиб», — рассказали URA.RU в тюменском ведомстве.

По предварительным данным Renault выехал на встречную полосу. В настоящее время для движения машин открыта лишь одна полоса, в реверсивном режиме.

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Из-за смертельного ДТП перекрыт проезд по одной из полос федеральной трассы из Тюмени в Курган, в Тюменском районе. Об этом URA.RU рассказали в УГИБДД по региону. «Из-за ДТП частично ограничено движение на 171-м километре федеральной автодороги Курган-Тюмень в Тюменском районе. Здесь столкнулись Renault Sandero и грузовик Iveco, водитель легкового авто погиб», — рассказали URA.RU в тюменском ведомстве. По предварительным данным Renault выехал на встречную полосу. В настоящее время для движения машин открыта лишь одна полоса, в реверсивном режиме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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