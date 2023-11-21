«Зайцев» в пермских автобусах будут считать онлайн

В пермских автобусах появятся табло с информацией о количестве безбилетников

21 ноября 2023 в 19:36 Размер текста - 17 +

Контролеры заранее будут знать, сколько человек не оплатили проезд Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В пермском общественном транспорте в ближайшее время появятся онлайн-табло, где будет отображаться количество пассажиров, не оплативших проезд. Об этом заявил в ходе прямого эфира в соцсети «ВКонтакте» 21 ноября мэр Перми Соснин. Систему разработала пермская компания. «В транспорте появится табло, где будет отображаться информация о том, сколько в автобусе или трамвае находится людей, не оплативших проезд. Это будет связь датчиков на входе и на выходе, а также валидаторов», — заявил он. По словам Соснина, власти преследуют две цели. Первая — мотивировать пассажиров к оплате проезда. Вторая — передавать информацию контролерам. Они заранее будут знать, на каком маршруте, в какой единице транспорта находится наибольшее число «зайцев».

В пермском общественном транспорте в ближайшее время появятся онлайн-табло, где будет отображаться количество пассажиров, не оплативших проезд. Об этом заявил в ходе прямого эфира в соцсети «ВКонтакте» 21 ноября мэр Перми Соснин. Систему разработала пермская компания. «В транспорте появится табло, где будет отображаться информация о том, сколько в автобусе или трамвае находится людей, не оплативших проезд. Это будет связь датчиков на входе и на выходе, а также валидаторов», — заявил он. По словам Соснина, власти преследуют две цели. Первая — мотивировать пассажиров к оплате проезда. Вторая — передавать информацию контролерам. Они заранее будут знать, на каком маршруте, в какой единице транспорта находится наибольшее число «зайцев».