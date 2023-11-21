«Зайцев» в пермских автобусах будут считать онлайн

В пермском общественном транспорте в ближайшее время появятся онлайн-табло, где будет отображаться количество пассажиров, не оплативших проезд. Об этом заявил в ходе прямого эфира в соцсети «ВКонтакте» 21 ноября мэр Перми Соснин. Систему разработала пермская компания.
«В транспорте появится табло, где будет отображаться информация о том, сколько в автобусе или трамвае находится людей, не оплативших проезд. Это будет связь датчиков на входе и на выходе, а также валидаторов», — заявил он.
По словам Соснина, власти преследуют две цели. Первая — мотивировать пассажиров к оплате проезда. Вторая — передавать информацию контролерам. Они заранее будут знать, на каком маршруте, в какой единице транспорта находится наибольшее число «зайцев».
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