«Зайцев» в пермских автобусах будут считать онлайн

В пермских автобусах появятся табло с информацией о количестве безбилетников
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, терминал, автобус, контролер, оплата проезда, контроль билетов, безбилетник, терминал для оплаты проезда
Контролеры заранее будут знать, сколько человек не оплатили проезд Фото:

В пермском общественном транспорте в ближайшее время появятся онлайн-табло, где будет отображаться количество пассажиров, не оплативших проезд. Об этом заявил в ходе прямого эфира в соцсети «ВКонтакте» 21 ноября мэр Перми Соснин. Систему разработала пермская компания.

«В транспорте появится табло, где будет отображаться информация о том, сколько в автобусе или трамвае находится людей, не оплативших проезд. Это будет связь датчиков на входе и на выходе, а также валидаторов», — заявил он.

По словам Соснина, власти преследуют две цели. Первая — мотивировать пассажиров к оплате проезда. Вторая — передавать информацию контролерам. Они заранее будут знать, на каком маршруте, в какой единице транспорта находится наибольшее число «зайцев».

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В пермском общественном транспорте в ближайшее время появятся онлайн-табло, где будет отображаться количество пассажиров, не оплативших проезд. Об этом заявил в ходе прямого эфира в соцсети «ВКонтакте» 21 ноября мэр Перми Соснин. Систему разработала пермская компания. «В транспорте появится табло, где будет отображаться информация о том, сколько в автобусе или трамвае находится людей, не оплативших проезд. Это будет связь датчиков на входе и на выходе, а также валидаторов», — заявил он. По словам Соснина, власти преследуют две цели. Первая — мотивировать пассажиров к оплате проезда. Вторая — передавать информацию контролерам. Они заранее будут знать, на каком маршруте, в какой единице транспорта находится наибольшее число «зайцев».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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