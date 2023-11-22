Песков сообщил о поездке Путина в Минск

Песков: Путин едет в Минск на встречу с лидерами стран ОДКБ
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Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании высшего Госсовета союзного государства России и Белоруссии. Москва, путин владимир
Владимир Путин будет общаться на полях саммита с лидерами стран ОДКБ Фото:

Президент РФ Владимир Путин в Минске не будет проводить отдельные двусторонние переговоры с лидерами стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Однако, по его словам, общение на полях саммита пройдет обязательно.

«Отдельно нет. Но общение на полях саммита будет обязательно», — ответил Песков на вопрос о том, будет ли Путин проводить отдельные встречи с лидерами государств ОДКБ. Его заявление передает корреспондент РИА Новости. Отмечается, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу уже прибыл в Минск.

Ранее Владимир Путин сообщил, что страны ОДКБ обсуждают создание общей системы ПВО. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян не будет участвовать в заседании Совета министров иностранных дел стран ОДКБ в Минске, передает RT.

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Президент РФ Владимир Путин в Минске не будет проводить отдельные двусторонние переговоры с лидерами стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Однако, по его словам, общение на полях саммита пройдет обязательно. «Отдельно нет. Но общение на полях саммита будет обязательно», — ответил Песков на вопрос о том, будет ли Путин проводить отдельные встречи с лидерами государств ОДКБ. Его заявление передает корреспондент РИА Новости. Отмечается, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу уже прибыл в Минск. Ранее Владимир Путин сообщил, что страны ОДКБ обсуждают создание общей системы ПВО. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян не будет участвовать в заседании Совета министров иностранных дел стран ОДКБ в Минске, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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