Песков сообщил о поездке Путина в Минск

Песков: Путин едет в Минск на встречу с лидерами стран ОДКБ

Владимир Путин будет общаться на полях саммита с лидерами стран ОДКБ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин в Минске не будет проводить отдельные двусторонние переговоры с лидерами стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Однако, по его словам, общение на полях саммита пройдет обязательно.

«Отдельно нет. Но общение на полях саммита будет обязательно», — ответил Песков на вопрос о том, будет ли Путин проводить отдельные встречи с лидерами государств ОДКБ. Его заявление передает корреспондент РИА Новости. Отмечается, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу уже прибыл в Минск.

Ранее Владимир Путин сообщил, что страны ОДКБ обсуждают создание общей системы ПВО. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян не будет участвовать в заседании Совета министров иностранных дел стран ОДКБ в Минске, передает RT.