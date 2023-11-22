Захарова: Ереван пытается обвинить ОДКБ в собственных просчетах

22 ноября 2023 в 18:12 Размер текста - 17 +

по словам Захаровой, Армения пытается скрыть свои истинные намерения Фото: Георгий Бергал © URA.RU Политик властей Армении по возможному выходу из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) является попыткой не брать ответственность за собственные просчеты на себя, а перенести ее на других. А также это попытка найти виновных в данной ситуации. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Разговоры о том, что Армения якобы была вынуждена искать альтернативу, не получив от России ответной реакции на свои просьбы, и что это не Армения выходит из организации ОДКБ, а наоборот, мне кажется, это просто попытка спихнуть ответственность, найти виновных в собственных просчетах», — заявила Захарова во время брифинга. Она добавила, что Ереван пытается закамуфлировать данную ситуацию. По словам представителя МИД РФ, Армения полагает, что таким образом сохранит прежний уровень особых отношений и помощи. Кроме того, Захарова добавила, что для нее такое поведение Еревана является попыткой скрыть истинные намерения. По ее словам, становится понятно, что в будущем может произойти кардинальная смена ориентации Армении во внешней политике. Это отчетливо делается с подсказок или подачи со стороны Запада. Ранее сообщалось, что Армения отказалась от участия в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОДКБ. По словам политолога Сергея Маркова, политика Ереван заключается в том, чтобы потом предать Россию. Также, по словам политолога, кроме стратегии у Армении есть еще и определенная тактика. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Политик властей Армении по возможному выходу из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) является попыткой не брать ответственность за собственные просчеты на себя, а перенести ее на других. А также это попытка найти виновных в данной ситуации. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Разговоры о том, что Армения якобы была вынуждена искать альтернативу, не получив от России ответной реакции на свои просьбы, и что это не Армения выходит из организации ОДКБ, а наоборот, мне кажется, это просто попытка спихнуть ответственность, найти виновных в собственных просчетах», — заявила Захарова во время брифинга. Она добавила, что Ереван пытается закамуфлировать данную ситуацию. По словам представителя МИД РФ, Армения полагает, что таким образом сохранит прежний уровень особых отношений и помощи. Кроме того, Захарова добавила, что для нее такое поведение Еревана является попыткой скрыть истинные намерения. По ее словам, становится понятно, что в будущем может произойти кардинальная смена ориентации Армении во внешней политике. Это отчетливо делается с подсказок или подачи со стороны Запада. Ранее сообщалось, что Армения отказалась от участия в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОДКБ. По словам политолога Сергея Маркова, политика Ереван заключается в том, чтобы потом предать Россию. Также, по словам политолога, кроме стратегии у Армении есть еще и определенная тактика.