Спикер парламента Армении отказался ехать на встречу ОДКБ

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Ален Симонян заявил, что ОДКБ не выполняет свои обязательства перед Арменией Фото:

Спикер армянского парламента Ален Симонян заявил, что не поедет на заседание Организации договора о коллективной безопасности в декабре. Он подчеркнул, что ОДКБ не выполняет свои обязательства перед Арменией.

«В нынешней ситуации мое участие неуместно», — заявил Симонян, отметив, что проинформировал коллег. Он подчеркнул, что ОДКБ не осуществляет свои обязательства перед Арменией. Его слова передает Sputnik Армения.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия рассчитывает, что Армения продолжит работу в ОДКБ, передает RT. Политолог Сергей Марков сообщил, что стратегия Армении заключается в том, чтобы в дальнейшем предать Россию.

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Спикер армянского парламента Ален Симонян заявил, что не поедет на заседание Организации договора о коллективной безопасности в декабре. Он подчеркнул, что ОДКБ не выполняет свои обязательства перед Арменией. «В нынешней ситуации мое участие неуместно», — заявил Симонян, отметив, что проинформировал коллег. Он подчеркнул, что ОДКБ не осуществляет свои обязательства перед Арменией. Его слова передает Sputnik Армения. Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия рассчитывает, что Армения продолжит работу в ОДКБ, передает RT. Политолог Сергей Марков сообщил, что стратегия Армении заключается в том, чтобы в дальнейшем предать Россию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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