Спикер парламента Армении отказался ехать на встречу ОДКБ

Спикер армянского парламента Ален Симонян заявил, что не поедет на заседание Организации договора о коллективной безопасности в декабре. Он подчеркнул, что ОДКБ не выполняет свои обязательства перед Арменией.
«В нынешней ситуации мое участие неуместно», — заявил Симонян, отметив, что проинформировал коллег. Он подчеркнул, что ОДКБ не осуществляет свои обязательства перед Арменией. Его слова передает Sputnik Армения.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия рассчитывает, что Армения продолжит работу в ОДКБ, передает RT. Политолог Сергей Марков сообщил, что стратегия Армении заключается в том, чтобы в дальнейшем предать Россию.
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