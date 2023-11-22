Спикер парламента Армении отказался ехать на встречу ОДКБ

22 ноября 2023 в 15:52 Размер текста - 17 +

Ален Симонян заявил, что ОДКБ не выполняет свои обязательства перед Арменией Фото: Пресс-служба парламента Армении / РИА Новости Спикер армянского парламента Ален Симонян заявил, что не поедет на заседание Организации договора о коллективной безопасности в декабре. Он подчеркнул, что ОДКБ не выполняет свои обязательства перед Арменией. «В нынешней ситуации мое участие неуместно», — заявил Симонян, отметив, что проинформировал коллег. Он подчеркнул, что ОДКБ не осуществляет свои обязательства перед Арменией. Его слова передает Sputnik Армения. Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия рассчитывает, что Армения продолжит работу в ОДКБ, передает RT. Политолог Сергей Марков сообщил, что стратегия Армении заключается в том, чтобы в дальнейшем предать Россию.

Спикер армянского парламента Ален Симонян заявил, что не поедет на заседание Организации договора о коллективной безопасности в декабре. Он подчеркнул, что ОДКБ не выполняет свои обязательства перед Арменией. «В нынешней ситуации мое участие неуместно», — заявил Симонян, отметив, что проинформировал коллег. Он подчеркнул, что ОДКБ не осуществляет свои обязательства перед Арменией. Его слова передает Sputnik Армения. Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия рассчитывает, что Армения продолжит работу в ОДКБ, передает RT. Политолог Сергей Марков сообщил, что стратегия Армении заключается в том, чтобы в дальнейшем предать Россию.