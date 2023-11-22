Путин: страны ОДКБ близки к созданию общей системы ПВО

22 ноября 2023 в 16:05 Размер текста - 17 +

Владимир Путин дал поручение правительству подготовить распоряжение по общей ПВО Фото: Владимир Андреев © URA.RU Страны Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) обсуждают создание общей системы ПВО. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. «Один из вопросов формирование общей системы ПВО стран ОДКБ. То, что касается Таджикистана и было поднято вчера и сегодня касается того, что мы делаем на этом направлении. Уже два дивизиона наших систем ПВО С-300», — заявил Путин на совещании с министрами. Трансляция идет на телеканале «Россия-24». Путин отметил, что Россия готова к работе. По его словам, правительство РФ должно подготовить распоряжение по данной теме. Ранее Владимир Путин сообщил, что Россия будет продолжать поставлять Киргизии современное оружие, которое будет использоваться на российской военной базе «Кант». Российский президент договорился с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном продолжить сотрудничать в вопросах безопасности.

Страны Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) обсуждают создание общей системы ПВО. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. «Один из вопросов формирование общей системы ПВО стран ОДКБ. То, что касается Таджикистана и было поднято вчера и сегодня касается того, что мы делаем на этом направлении. Уже два дивизиона наших систем ПВО С-300», — заявил Путин на совещании с министрами. Трансляция идет на телеканале «Россия-24». Путин отметил, что Россия готова к работе. По его словам, правительство РФ должно подготовить распоряжение по данной теме. Ранее Владимир Путин сообщил, что Россия будет продолжать поставлять Киргизии современное оружие, которое будет использоваться на российской военной базе «Кант». Российский президент договорился с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном продолжить сотрудничать в вопросах безопасности.