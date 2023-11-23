Во время обыска в СИЗО Екатеринбурга зеков оскорбляли и бросили на землю Коран

Во время обыска в СИЗО Екатеринбурга у заключенного бросили на землю Коран

23 ноября 2023 в 17:17 Размер текста - 17 +

По словам заключенных, обыск проходил очень жестко (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Во время обыска, который прошел в екатеринбургском СИЗО № 1 после смерти двух арестантов, звучали негативные высказывания на религиозной почве, а у одного из заключенных взяли Коран и бросили его на пол. Об этом URA.RU рассказали сразу два адвоката, которые встретились со своими клиентами в изоляторе после ЧП. При этом в свердловском управлении ФСИН эту информацию опровергли. «Во время обыска всех заставляли брить бороду, а среди заключенных были мусульмане. Тех, кто не был согласен, били, материли и все равно брили бороду. Мой клиент-мусульманин мне сказал: ну, били и оскорбляли — это ладно, но ведь Коран на пол бросили! По его словам, звучали высказывания на религиозной почве», — рассказал один из собеседников агентства. Другой подтвердил эти слова и добавил, что обыск велся очень жестко. «Заключенных вывели в коридоры, заставили раздеться, велели снять даже трусы. Пинали, били по ногам, у моего клиента до сих пор остались синяки на животе. А после обыска некоторые не нашли своих вещей. Например, у одного арестанта пропало уголовное дело», — сказал адвокат. Он добавил, что один из заключенных разрыдался, рассказывая о произошедшем. При этом оба собеседника, ссылаясь на своих клиентов, заявили, что агрессию проявили не сотрудники СИЗО-1. «Тех арестанты знают и говорят, что сотрудники изолятора общаются с ними уважительно. Агрессивно вели себя чужаки в масках, устроив очень жесткий шмон и беспредел», — уточнил один собеседник. Он добавил, что врио СИЗО-1 Алексей Киселев рекомендовал заключенным записаться к нему на прием и рассказать о возникших проблемах. При этом в пресс-службе свердловского управления ФСИН опровергли информацию. «Никого не притесняли, не обижали, никто из арестантов не жаловался. В учреждении побывали члены ОНК, которым тоже не поступило от заключенных жалоб. Все это бред, вешаете на уши лапшу», — ответили представители ведомства. Спецназ нагрянул в СИЗО-1 после гибели двух арестантов. Один из них, как сообщали в пресс-службе свердловского ГУФСИН, был забит сокамерником. Второй — по неофициальной версии — умер от передозировки наркотиков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Во время обыска, который прошел в екатеринбургском СИЗО № 1 после смерти двух арестантов, звучали негативные высказывания на религиозной почве, а у одного из заключенных взяли Коран и бросили его на пол. Об этом URA.RU рассказали сразу два адвоката, которые встретились со своими клиентами в изоляторе после ЧП. При этом в свердловском управлении ФСИН эту информацию опровергли. «Во время обыска всех заставляли брить бороду, а среди заключенных были мусульмане. Тех, кто не был согласен, били, материли и все равно брили бороду. Мой клиент-мусульманин мне сказал: ну, били и оскорбляли — это ладно, но ведь Коран на пол бросили! По его словам, звучали высказывания на религиозной почве», — рассказал один из собеседников агентства. Другой подтвердил эти слова и добавил, что обыск велся очень жестко. «Заключенных вывели в коридоры, заставили раздеться, велели снять даже трусы. Пинали, били по ногам, у моего клиента до сих пор остались синяки на животе. А после обыска некоторые не нашли своих вещей. Например, у одного арестанта пропало уголовное дело», — сказал адвокат. Он добавил, что один из заключенных разрыдался, рассказывая о произошедшем. При этом оба собеседника, ссылаясь на своих клиентов, заявили, что агрессию проявили не сотрудники СИЗО-1. «Тех арестанты знают и говорят, что сотрудники изолятора общаются с ними уважительно. Агрессивно вели себя чужаки в масках, устроив очень жесткий шмон и беспредел», — уточнил один собеседник. Он добавил, что врио СИЗО-1 Алексей Киселев рекомендовал заключенным записаться к нему на прием и рассказать о возникших проблемах. При этом в пресс-службе свердловского управления ФСИН опровергли информацию. «Никого не притесняли, не обижали, никто из арестантов не жаловался. В учреждении побывали члены ОНК, которым тоже не поступило от заключенных жалоб. Все это бред, вешаете на уши лапшу», — ответили представители ведомства. Спецназ нагрянул в СИЗО-1 после гибели двух арестантов. Один из них, как сообщали в пресс-службе свердловского ГУФСИН, был забит сокамерником. Второй — по неофициальной версии — умер от передозировки наркотиков.