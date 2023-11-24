В Перми учеников школы «Точка» отправили на карантин из-за коклюша

Половина класса заболевшей школьницы будет заниматься отдельно ото всех Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Перми у ученицы из школы «Точка» диагностировали коклюш. Половину ребят из ее класса отправили на карантин — они будут учиться в отдельном ото всех кабинете.

«Девочка неделю ходила в школу с кашлем, других симптомов не было. Когда ей стало хуже, мама вызвала неотложку и школьницу отвезли в больницу. Врачи диагностировали у нее коклюш», — сообщает 59.RU. В школу приходил медицинский работник, который осмотрел всех детей. Полкласса ребят, кто кашлял, отправили в поликлинику за справкой. Остальные полкласса будут сидеть на карантине: их занятия будут проходить в отдельном кабинете, откуда школьникам нельзя выходить.

В краевом управлении Роспотребнадзора изданию подтвердили, что 23 ноября среди учеников школы дизайна «Точка» был зафиксирован один случай заболевания коклюшем. В ведомстве отметили, что сейчас проводится полный комплекс противоэпидемических мероприятий.