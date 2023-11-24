В Перми учеников школы «Точка» отправили на карантин из-за коклюша

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Монтаж камер, которые будут обеспечивать видеотрансляцию в ходе сдачи ЕГЭ. Екатеринбург, учебный класс, гимназия, учеба, стулья, школьный класс, карантин, каникулы, школа, школьная парта
Половина класса заболевшей школьницы будет заниматься отдельно ото всех Фото:

В Перми у ученицы из школы «Точка» диагностировали коклюш. Половину ребят из ее класса отправили на карантин — они будут учиться в отдельном ото всех кабинете.

«Девочка неделю ходила в школу с кашлем, других симптомов не было. Когда ей стало хуже, мама вызвала неотложку и школьницу отвезли в больницу. Врачи диагностировали у нее коклюш», — сообщает 59.RU. В школу приходил медицинский работник, который осмотрел всех детей. Полкласса ребят, кто кашлял, отправили в поликлинику за справкой. Остальные полкласса будут сидеть на карантине: их занятия будут проходить в отдельном кабинете, откуда школьникам нельзя выходить.

В краевом управлении Роспотребнадзора изданию подтвердили, что 23 ноября среди учеников школы дизайна «Точка» был зафиксирован один случай заболевания коклюшем. В ведомстве отметили, что сейчас проводится полный комплекс противоэпидемических мероприятий.

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В Перми у ученицы из школы «Точка» диагностировали коклюш. Половину ребят из ее класса отправили на карантин — они будут учиться в отдельном ото всех кабинете. «Девочка неделю ходила в школу с кашлем, других симптомов не было. Когда ей стало хуже, мама вызвала неотложку и школьницу отвезли в больницу. Врачи диагностировали у нее коклюш», — сообщает 59.RU. В школу приходил медицинский работник, который осмотрел всех детей. Полкласса ребят, кто кашлял, отправили в поликлинику за справкой. Остальные полкласса будут сидеть на карантине: их занятия будут проходить в отдельном кабинете, откуда школьникам нельзя выходить. В краевом управлении Роспотребнадзора изданию подтвердили, что 23 ноября среди учеников школы дизайна «Точка» был зафиксирован один случай заболевания коклюшем. В ведомстве отметили, что сейчас проводится полный комплекс противоэпидемических мероприятий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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