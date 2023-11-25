Суд Украины приговорил челябинского депутата к 15 годам тюрьмы

26 ноября 2023 в 03:33 Размер текста - 17 +

Яну Лантратову киевский режим приговорил заочно к лишению свободы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Украинский суд вынес заочный приговор 52 депутатам Госдумы РФ, среди которых оказалась представитель от Челябинской области Яна Лантратова. Об этом сообщил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. «Второй раз „пролетаю“ мимо приговора бандеровской Фемиды. Еще летом „дали срок“ члену нашей фракции Анатолию Вассерману. Сейчас — Яне Лантратовой и Анатолию Аксакову», — написал Миронов в своем telegram-канале. Руководитель фракции отметил, что Лантратова и его соратники приговорены к 15 годам тюрьмы по обвинению в посягательстве на территориальную целостность Украины. Миронов сообщил, что гордится приговором «украинского судилища». «Наша фракция единственная в Думе, где прошло поименное голосование по вопросу поддержки СВО, и мнение было единодушным. Делаем все, чтобы Зеленский и вся бандеровская сволочь скорее предстали перед настоящим судом — трибуналом в одесском Доме профсоюзов», — добавил Миронов. Служба безопасности Украины (СБУ) в своем telegram-канале заявила, что поводом для вынесения приговора российским депутатам стала поддержка обращения президента РФ Владимира Путина от 15 февраля 2022 года с призывом признать независимость Донецкой и Луганской народных республик. Также в вину депутатам поставили голосование за ратификацию договоров сотрудничества с ДНР и ЛНР. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украинский суд вынес заочный приговор 52 депутатам Госдумы РФ, среди которых оказалась представитель от Челябинской области Яна Лантратова. Об этом сообщил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. «Второй раз „пролетаю“ мимо приговора бандеровской Фемиды. Еще летом „дали срок“ члену нашей фракции Анатолию Вассерману. Сейчас — Яне Лантратовой и Анатолию Аксакову», — написал Миронов в своем telegram-канале. Руководитель фракции отметил, что Лантратова и его соратники приговорены к 15 годам тюрьмы по обвинению в посягательстве на территориальную целостность Украины. Миронов сообщил, что гордится приговором «украинского судилища». «Наша фракция единственная в Думе, где прошло поименное голосование по вопросу поддержки СВО, и мнение было единодушным. Делаем все, чтобы Зеленский и вся бандеровская сволочь скорее предстали перед настоящим судом — трибуналом в одесском Доме профсоюзов», — добавил Миронов. Служба безопасности Украины (СБУ) в своем telegram-канале заявила, что поводом для вынесения приговора российским депутатам стала поддержка обращения президента РФ Владимира Путина от 15 февраля 2022 года с призывом признать независимость Донецкой и Луганской народных республик. Также в вину депутатам поставили голосование за ратификацию договоров сотрудничества с ДНР и ЛНР.