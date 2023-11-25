Суд Украины приговорил челябинского депутата к 15 годам тюрьмы

Украинский суд вынес заочный приговор 52 депутатам Госдумы РФ, среди которых оказалась представитель от Челябинской области Яна Лантратова. Об этом сообщил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.
«Второй раз „пролетаю“ мимо приговора бандеровской Фемиды. Еще летом „дали срок“ члену нашей фракции Анатолию Вассерману. Сейчас — Яне Лантратовой и Анатолию Аксакову», — написал Миронов в своем telegram-канале.
Руководитель фракции отметил, что Лантратова и его соратники приговорены к 15 годам тюрьмы по обвинению в посягательстве на территориальную целостность Украины. Миронов сообщил, что гордится приговором «украинского судилища».
«Наша фракция единственная в Думе, где прошло поименное голосование по вопросу поддержки СВО, и мнение было единодушным. Делаем все, чтобы Зеленский и вся бандеровская сволочь скорее предстали перед настоящим судом — трибуналом в одесском Доме профсоюзов», — добавил Миронов.
Служба безопасности Украины (СБУ) в своем telegram-канале заявила, что поводом для вынесения приговора российским депутатам стала поддержка обращения президента РФ Владимира Путина от 15 февраля 2022 года с призывом признать независимость Донецкой и Луганской народных республик. Также в вину депутатам поставили голосование за ратификацию договоров сотрудничества с ДНР и ЛНР.
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