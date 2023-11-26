В ХМАО рухнули цены на загородные дома

В Сургуте дачи и коттеджи подешевели на 20%

27 ноября 2023 в 18:59 Размер текста - 17 +

В Сургуте подешевели загородные дома Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе снизились цены на загородную недвижимость. В ноябре падение стоимости частных домов по Сургуту достигло более чем 20%. Об этом говорят данные сервиса Restate. «Средняя стоимость дач, коттеджей и домов в Сургуте в середине ноября достигла около 2,9 миллионов рублей. Месяц назад цена была на уровне 3,7 миллионов. Падение цены по объектам достигает 22%», — следует из статистики сервиса. До этого момента осенью по загородной недвижимости в Сургуте наблюдался рост цен. Последнее падение стоимости было в конце лета, согласно информации сервиса. Риелторы в свою очередь отмечают, что спрос на загородную недвижимость в ХМАО остается высоким. «Она точно не падает, несмотря на мнение, что зимой никто ее не покупает. Также покупают и также строят подрядчики. Естественно, конечно, в пределах разумного», — добавляет риелтор из Нижневартовска Василий Расстегаев. Ранее URA.RU рассказывало, что застройщики ХМАО смогут получить новые льготы. Тогда эксперт в сфере строительства и гендиректор «СРО «ОПУС» Сергей Чабан рассказывал агентству, что меры поддержки помогут компаниям продолжать работать в условиях повышенных цен на стройматериалы.

В Ханты-Мансийском автономном округе снизились цены на загородную недвижимость. В ноябре падение стоимости частных домов по Сургуту достигло более чем 20%. Об этом говорят данные сервиса Restate. «Средняя стоимость дач, коттеджей и домов в Сургуте в середине ноября достигла около 2,9 миллионов рублей. Месяц назад цена была на уровне 3,7 миллионов. Падение цены по объектам достигает 22%», — следует из статистики сервиса. До этого момента осенью по загородной недвижимости в Сургуте наблюдался рост цен. Последнее падение стоимости было в конце лета, согласно информации сервиса. Риелторы в свою очередь отмечают, что спрос на загородную недвижимость в ХМАО остается высоким. «Она точно не падает, несмотря на мнение, что зимой никто ее не покупает. Также покупают и также строят подрядчики. Естественно, конечно, в пределах разумного», — добавляет риелтор из Нижневартовска Василий Расстегаев. Ранее URA.RU рассказывало, что застройщики ХМАО смогут получить новые льготы. Тогда эксперт в сфере строительства и гендиректор «СРО «ОПУС» Сергей Чабан рассказывал агентству, что меры поддержки помогут компаниям продолжать работать в условиях повышенных цен на стройматериалы.