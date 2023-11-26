В ХМАО рухнули цены на загородные дома

В Ханты-Мансийском автономном округе снизились цены на загородную недвижимость. В ноябре падение стоимости частных домов по Сургуту достигло более чем 20%. Об этом говорят данные сервиса Restate.
«Средняя стоимость дач, коттеджей и домов в Сургуте в середине ноября достигла около 2,9 миллионов рублей. Месяц назад цена была на уровне 3,7 миллионов. Падение цены по объектам достигает 22%», — следует из статистики сервиса.
До этого момента осенью по загородной недвижимости в Сургуте наблюдался рост цен. Последнее падение стоимости было в конце лета, согласно информации сервиса. Риелторы в свою очередь отмечают, что спрос на загородную недвижимость в ХМАО остается высоким. «Она точно не падает, несмотря на мнение, что зимой никто ее не покупает. Также покупают и также строят подрядчики. Естественно, конечно, в пределах разумного», — добавляет риелтор из Нижневартовска Василий Расстегаев.
Ранее URA.RU рассказывало, что застройщики ХМАО смогут получить новые льготы. Тогда эксперт в сфере строительства и гендиректор «СРО «ОПУС» Сергей Чабан рассказывал агентству, что меры поддержки помогут компаниям продолжать работать в условиях повышенных цен на стройматериалы.
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