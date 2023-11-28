28 ноября 2023

Свердловского генерала отправили в колонию за изнасилование школьницы

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Мера пресечения содержания под стражей начальника налоговой службы по Курганской области Владимира Рыжука. Курган, осужденный, конвой, клетка, арест, решетка, подсудимый, судебное заседание, конвоирование осужденного, наручники
Подозреваемыми стали три человека (архивное фото) Фото:

Чкаловский районный суд Екатеринбурга отправил в колонию генерала в отставке Рамиля Гилязова, риелтора Оксану Гортинскую и врача-онколога Ивана Собачева по делу об изнасиловании 15-летней ученицы коррекционной школы. Информацию URA.RU подтвердили в Свердловской областном суде.

Собачев на оглашение приговора не явился. Суд приговорил его к девяти годам лишения свободы. Гилязову дали 12 лет колонии, Гортинской — восемь. Их признали виновными в изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и склонении к потреблению наркотиков, пояснили в суде.

Генерал-майор Рамиль Гилязов был известен в Екатеринбурге как командир крупного армейского соединения в 32-м военном городке. До выхода в отставку был начальником управления боевой подготовки Объединенного стратегического командования Южного военного округа. Он был задержан в 2022 году. С ним же задержали Гортинскую и Собачева.

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Чкаловский районный суд Екатеринбурга отправил в колонию генерала в отставке Рамиля Гилязова, риелтора Оксану Гортинскую и врача-онколога Ивана Собачева по делу об изнасиловании 15-летней ученицы коррекционной школы. Информацию URA.RU подтвердили в Свердловской областном суде. Собачев на оглашение приговора не явился. Суд приговорил его к девяти годам лишения свободы. Гилязову дали 12 лет колонии, Гортинской — восемь. Их признали виновными в изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и склонении к потреблению наркотиков, пояснили в суде. Генерал-майор Рамиль Гилязов был известен в Екатеринбурге как командир крупного армейского соединения в 32-м военном городке. До выхода в отставку был начальником управления боевой подготовки Объединенного стратегического командования Южного военного округа. Он был задержан в 2022 году. С ним же задержали Гортинскую и Собачева.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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