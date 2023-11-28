Свердловского генерала отправили в колонию за изнасилование школьницы

Чкаловский районный суд Екатеринбурга отправил в колонию генерала в отставке Рамиля Гилязова, риелтора Оксану Гортинскую и врача-онколога Ивана Собачева по делу об изнасиловании 15-летней ученицы коррекционной школы. Информацию URA.RU подтвердили в Свердловской областном суде.
Собачев на оглашение приговора не явился. Суд приговорил его к девяти годам лишения свободы. Гилязову дали 12 лет колонии, Гортинской — восемь. Их признали виновными в изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и склонении к потреблению наркотиков, пояснили в суде.
Генерал-майор Рамиль Гилязов был известен в Екатеринбурге как командир крупного армейского соединения в 32-м военном городке. До выхода в отставку был начальником управления боевой подготовки Объединенного стратегического командования Южного военного округа. Он был задержан в 2022 году. С ним же задержали Гортинскую и Собачева.
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