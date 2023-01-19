В Екатеринбурге назначили дату заседания по делу о генерале, обвиняемого в педофилии

В Екатеринбурге 20 января проведут заседание по делу о генерале, обвиняемого в педофилии

Заседание с участием Гилязова пройдет в закрытом режиме Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Чкаловский районный суд Екатеринбурга поступило дело бывшего генерала Рамиля Гилязова, которого обвиняют в изнасиловании школьницы и склонению ее к употреблению наркотиков. Информация о поступившем деле появилась в картотеке суда.

«Судебное заседание назначено на 20 января. Оно пройдет в закрытом режиме», — говорится в картотеке.

Ранее командир крупного армейского соединения в 32-м военном городке Рамиль Гилязов вместе с онкологом Свердловского областного диспансера Иваном Собачевым были задержаны в съемной квартире в Екатеринбурге в ночь на 28 марта. Там же нашли алкоголь и наркотики. Мужчины обвиняются в изнасиловании школьницы. Также фигуранткой в деле проходит Оксана Гортинская. Из трех человек под стражей остался только Гилязов.