В Ревде (Свердловская область) вооруженная банда из трех 22-летний парне ограбила ювелирный магазин «Золотая рыбка» на девять миллионов рублей. Перед налетом преступники несколько дней, ночуя в машине, подбирали удачное место для грабежа, рассказал URA.RU руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
«Трое молодых уральских „ганстеров“, 2003 года рождения, с масками на лицах, вероятно насмотревшись боевиков, ворвались внутрь служебного помещения, запугали „стволом“ и молотком менеджера, после чего похитили из витрины стеклянного шкафа планшеты с ювелирными украшениями в количестве 32 штук на общую сумму около девяти миллионов рублей», — сказал полковник Горелых.
По его словам, с места преступления грабители скрылись на автомобиле Mercedes, однако вскоре их настигли сотрудники МВД, Росгвардии и ФСБ. На бандитов завели уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой), им грозит до 15 лет лишения свободы. Сейчас они находятся в СИЗО-1, похищенные украшения, предмет с глушителем похожий на пистолет и другие вещдоки изъяты.
Представитель свердловской полиции добавил, что молодые люди на протяжении трех суток подбирали нужны им магазин. Все они ранее судимы. Один работает на машиностроительном заводе, второй студент колледжа машиностроения, а третий официально не трудоустроен. «Тягу к дорогим блестящим „цацкам“ задержанные объяснили сыщикам угрозыска острой потребностью в деньгах и наличием якобы накопившихся долгов. Похожий криминальный эпизод на счету задержанной полицией банды есть и в столице Среднего Урала, где ранее был ограблен табачный магазин», — подчеркнул Валерий Горелых.
