Мужчину спасти не успели
В центре Перми на остановке «Улица Плеханова» 30 ноября умер мужчина. Фотографию опубликовали в telegram-канале «Новости Перми и края».
«На остановке Плеханова сегодня нашли труп. Очевидцы сообщают, что мужчина резко упал и умер. Спасти не успели», — говорится в сообщении.
URA.RU направило запрос в ГУ МВД России по Пермскому краю. Ответ на него ожидается.
По словам очевидцев, мужчина резко упал и умер
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