В центре Перми на остановке нашли труп мужчины. Фото

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Город. Курган, автобусная остановка, пассажиры, пассажиры автобуса, ожидание автобуса
Мужчину спасти не успели Фото:

В центре Перми на остановке «Улица Плеханова» 30 ноября умер мужчина. Фотографию опубликовали в telegram-канале «Новости Перми и края».

«На остановке Плеханова сегодня нашли труп. Очевидцы сообщают, что мужчина резко упал и умер. Спасти не успели», — говорится в сообщении.

URA.RU направило запрос в ГУ МВД России по Пермскому краю. Ответ на него ожидается.

По словам очевидцев, мужчина резко упал и умер
По словам очевидцев, мужчина резко упал и умер
Фото:

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В центре Перми на остановке «Улица Плеханова» 30 ноября умер мужчина. Фотографию опубликовали в telegram-канале «Новости Перми и края». «На остановке Плеханова сегодня нашли труп. Очевидцы сообщают, что мужчина резко упал и умер. Спасти не успели», — говорится в сообщении. URA.RU направило запрос в ГУ МВД России по Пермскому краю. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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