Пермский ученый объяснил вице-премьеру Чернышенко, как развивать науку в стране

01 декабря 2023 в 16:44 Размер текста - 17 +

Зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко пообщался с пермским ученым Фото: Анна Майорова © URA.RU Директор АНО «Пермский научно-образовательный центр мирового уровня «Рациональное недропользование» Павел Илюшин во время пленарного заседания III Конгресса молодых ученых поговорил с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко. Пермяк рассказал о том, как нужно развивать науку и что поможет бизнесу взаимодействовать с научным сообществом. «Для того, чтобы выстроить взаимодействие науки с бизнесом, во-первых, необходима система. Не разовые заказы, а именно система, можно даже сказать, экосистема развития и взаимодействия. Во-вторых, нужны партнерские отношения между бизнесом и научным сообществом. И в-третьих, необходима подготовка кадров, которые смогут работать с этими новыми технологиями», — заявил Илюшин. В своем выступлении ученый отметил, что в Пермском крае реализованы некоторые решения. По его словам, после того как был исчерпан ресурс прикладных разработок и внедрений, пермские ученые вернулись к фундаментальной науке.

Директор АНО «Пермский научно-образовательный центр мирового уровня «Рациональное недропользование» Павел Илюшин во время пленарного заседания III Конгресса молодых ученых поговорил с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко. Пермяк рассказал о том, как нужно развивать науку и что поможет бизнесу взаимодействовать с научным сообществом. «Для того, чтобы выстроить взаимодействие науки с бизнесом, во-первых, необходима система. Не разовые заказы, а именно система, можно даже сказать, экосистема развития и взаимодействия. Во-вторых, нужны партнерские отношения между бизнесом и научным сообществом. И в-третьих, необходима подготовка кадров, которые смогут работать с этими новыми технологиями», — заявил Илюшин. В своем выступлении ученый отметил, что в Пермском крае реализованы некоторые решения. По его словам, после того как был исчерпан ресурс прикладных разработок и внедрений, пермские ученые вернулись к фундаментальной науке.