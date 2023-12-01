Пермский ученый объяснил вице-премьеру Чернышенко, как развивать науку в стране

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Совещание по вопросам деятельности научно-образовательных центров мирового уровня и реализации проектов по созданию современных кампусов мирового уровня пройдет на площадке полпредства. Екатеринбург, чернышенко дмитрий
Зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко пообщался с пермским ученым Фото:

Директор АНО «Пермский научно-образовательный центр мирового уровня «Рациональное недропользование» Павел Илюшин во время пленарного заседания III Конгресса молодых ученых поговорил с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко. Пермяк рассказал о том, как нужно развивать науку и что поможет бизнесу взаимодействовать с научным сообществом.

«Для того, чтобы выстроить взаимодействие науки с бизнесом, во-первых, необходима система. Не разовые заказы, а именно система, можно даже сказать, экосистема развития и взаимодействия. Во-вторых, нужны партнерские отношения между бизнесом и научным сообществом. И в-третьих, необходима подготовка кадров, которые смогут работать с этими новыми технологиями», — заявил Илюшин.

В своем выступлении ученый отметил, что в Пермском крае реализованы некоторые решения. По его словам, после того как был исчерпан ресурс прикладных разработок и внедрений, пермские ученые вернулись к фундаментальной науке.

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Директор АНО «Пермский научно-образовательный центр мирового уровня «Рациональное недропользование» Павел Илюшин во время пленарного заседания III Конгресса молодых ученых поговорил с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко. Пермяк рассказал о том, как нужно развивать науку и что поможет бизнесу взаимодействовать с научным сообществом. «Для того, чтобы выстроить взаимодействие науки с бизнесом, во-первых, необходима система. Не разовые заказы, а именно система, можно даже сказать, экосистема развития и взаимодействия. Во-вторых, нужны партнерские отношения между бизнесом и научным сообществом. И в-третьих, необходима подготовка кадров, которые смогут работать с этими новыми технологиями», — заявил Илюшин. В своем выступлении ученый отметил, что в Пермском крае реализованы некоторые решения. По его словам, после того как был исчерпан ресурс прикладных разработок и внедрений, пермские ученые вернулись к фундаментальной науке.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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