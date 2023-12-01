Россия вернулась в пятерку крупнейших поставщиков зерна в ЕС

Спустя полтора года Россия вернулась в пятерку крупнейших поставщиков зерна в Евросоюз. Это следует из анализа данных Евростата.
«Евросоюз нарастил закупки зерна из России в десять раз за год — до 180 тысячи тонн. Это стало максимальным объемом закупок с марта прошлого года и позволило России стать четвертым крупнейшим экспортером зерна в объединение с марта 2022 года», — передает РИА Новости со ссылкой Евростат.
Главным направлением импорта для Евросоюза стала Украина. Поставки оттуда за месяц выросли, а за год снизились на четверть — до 1,2 миллиона тонн. После Украины в рейтинге идет Бразилия, которая нарастила экспорт в 1,8 раза. Третью строчку занимает Турция, четвертую Россия, а пятую Канада.
Россия выходила из списка крупнейших поставщиков зерна в ЕС из-за западных санкций. Однако затем страна адаптировалась и начала наращивать объемы поставок. Бывший замминистра РФ по сельскому хозяйству, доктор экономических наук Леонид Холод рассказал URA.RU, что объемы российского экспорта зерна на мировой рынок увеличились на 15%.
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