01 декабря 2023

Россия вернулась в пятерку крупнейших поставщиков зерна в ЕС

© Служба новостей «URA.RU»
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Погрузка зерна в Ростовском порту. Ростов, пшеница, зерно, погрузка
Лидером по поставкам зерна в ЕС стала Украина, следует из данных Евростата Фото:
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Спустя полтора года Россия вернулась в пятерку крупнейших поставщиков зерна в Евросоюз. Это следует из анализа данных Евростата.

«Евросоюз нарастил закупки зерна из России в десять раз за год — до 180 тысячи тонн. Это стало максимальным объемом закупок с марта прошлого года и позволило России стать четвертым крупнейшим экспортером зерна в объединение с марта 2022 года», — передает РИА Новости со ссылкой Евростат.

Главным направлением импорта для Евросоюза стала Украина. Поставки оттуда за месяц выросли, а за год снизились на четверть — до 1,2 миллиона тонн. После Украины в рейтинге идет Бразилия, которая нарастила экспорт в 1,8 раза. Третью строчку занимает Турция, четвертую Россия, а пятую Канада.

Россия выходила из списка крупнейших поставщиков зерна в ЕС из-за западных санкций. Однако затем страна адаптировалась и начала наращивать объемы поставок. Бывший замминистра РФ по сельскому хозяйству, доктор экономических наук Леонид Холод рассказал URA.RU, что объемы российского экспорта зерна на мировой рынок увеличились на 15%.

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Спустя полтора года Россия вернулась в пятерку крупнейших поставщиков зерна в Евросоюз. Это следует из анализа данных Евростата. «Евросоюз нарастил закупки зерна из России в десять раз за год — до 180 тысячи тонн. Это стало максимальным объемом закупок с марта прошлого года и позволило России стать четвертым крупнейшим экспортером зерна в объединение с марта 2022 года», — передает РИА Новости со ссылкой Евростат. Главным направлением импорта для Евросоюза стала Украина. Поставки оттуда за месяц выросли, а за год снизились на четверть — до 1,2 миллиона тонн. После Украины в рейтинге идет Бразилия, которая нарастила экспорт в 1,8 раза. Третью строчку занимает Турция, четвертую Россия, а пятую Канада. Россия выходила из списка крупнейших поставщиков зерна в ЕС из-за западных санкций. Однако затем страна адаптировалась и начала наращивать объемы поставок. Бывший замминистра РФ по сельскому хозяйству, доктор экономических наук Леонид Холод рассказал URA.RU, что объемы российского экспорта зерна на мировой рынок увеличились на 15%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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