Организаторы официально отменили пермский этап Кубка России по лыжным гонкам

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Лыжня России-2013. Нижний Тагил , лыжники
Гонки отменили из-за мороза (архивное фото) Фото:

Третий этап Кубка России по лыжным гонкам, который должен был состояться в Пермском крае, отменили из-за морозов. Официальное сообщение об этом распространило региональное министерство физической культуры и спорта.

«По решению регионального оргкомитета в связи с грядущими аномальными морозами в Пермском крае III этап Кубка России по лыжным гонкам, который должен был пройти с 9 по 12 декабря в Чусовом, отменен. Решение принято совместно со Всероссийской федерацией лыжных гонок», — говорится на странице минспорта Прикамья в соцсети «ВКонтакте».

Ранее стало известно, что уведомления об отмене гонки получили спортсмены. Как рассказывало URA.RU, в Пермский край в ближайшие дни придут 40-градусные морозы. Региональные власти создали оперативный штаб, который призван координировать работу коммунальщиков в сложный период.

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Третий этап Кубка России по лыжным гонкам, который должен был состояться в Пермском крае, отменили из-за морозов. Официальное сообщение об этом распространило региональное министерство физической культуры и спорта. «По решению регионального оргкомитета в связи с грядущими аномальными морозами в Пермском крае III этап Кубка России по лыжным гонкам, который должен был пройти с 9 по 12 декабря в Чусовом, отменен. Решение принято совместно со Всероссийской федерацией лыжных гонок», — говорится на странице минспорта Прикамья в соцсети «ВКонтакте». Ранее стало известно, что уведомления об отмене гонки получили спортсмены. Как рассказывало URA.RU, в Пермский край в ближайшие дни придут 40-градусные морозы. Региональные власти создали оперативный штаб, который призван координировать работу коммунальщиков в сложный период.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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