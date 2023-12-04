Организаторы официально отменили пермский этап Кубка России по лыжным гонкам

Гонки отменили из-за мороза (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Третий этап Кубка России по лыжным гонкам, который должен был состояться в Пермском крае, отменили из-за морозов. Официальное сообщение об этом распространило региональное министерство физической культуры и спорта.

«По решению регионального оргкомитета в связи с грядущими аномальными морозами в Пермском крае III этап Кубка России по лыжным гонкам, который должен был пройти с 9 по 12 декабря в Чусовом, отменен. Решение принято совместно со Всероссийской федерацией лыжных гонок», — говорится на странице минспорта Прикамья в соцсети «ВКонтакте».

Ранее стало известно, что уведомления об отмене гонки получили спортсмены. Как рассказывало URA.RU, в Пермский край в ближайшие дни придут 40-градусные морозы. Региональные власти создали оперативный штаб, который призван координировать работу коммунальщиков в сложный период.