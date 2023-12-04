Энергетики шокировали свердловского мэра отключением света и тепла, тот пошел в прокуратуру

В Березовском городском округе (Свердловская область) 5 декабря отключат электроэнергию без согласовывания с администрацией. Мэр Евгений Писцов счел недопустимым проведение подобных работ в морозные дни, из-за чего решил пожаловаться в прокуратуру. Об этом он рассказал в своем telegram-канале.
«Энергоснабжающая организация опубликовала в telegram-канале информацию об отключении завтра [5 декабря] электроснабжения в большой части города. Данные мероприятия не согласовывались с администрацией. Информацию, по факту, „ловим“ в соцсетях накануне. Считаю недопустимым проводить подобные мероприятия накануне резкого похолодания», — пишет Писцов в своем telegram-канале.
По его словам, 5 декабря информация будет передана в министерство ЖКХ и в прокуратуру. «Поручил курирующему заместителю провести встречу с энергоснабжающими организациями округа», — отметил глава Березовского.
Ранее URA.RU писало, что жители частного сектора в Чкаловском районе Екатеринбурга лишились электричества. Причиной отключения электроэнергии стало технологическое нарушение.
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