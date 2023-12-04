Энергетики шокировали свердловского мэра отключением света и тепла, тот пошел в прокуратуру

Мэр Березовского обратится в прокуратуру из-за отключения электричества в мороз

05 декабря 2023 в 00:48 Размер текста - 17 +

Энергетики не согласовали отключение электричества с мэрией города, отметил Писцов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Березовском городском округе (Свердловская область) 5 декабря отключат электроэнергию без согласовывания с администрацией. Мэр Евгений Писцов счел недопустимым проведение подобных работ в морозные дни, из-за чего решил пожаловаться в прокуратуру. Об этом он рассказал в своем telegram-канале. «Энергоснабжающая организация опубликовала в telegram-канале информацию об отключении завтра [5 декабря] электроснабжения в большой части города. Данные мероприятия не согласовывались с администрацией. Информацию, по факту, „ловим“ в соцсетях накануне. Считаю недопустимым проводить подобные мероприятия накануне резкого похолодания», — пишет Писцов в своем telegram-канале. По его словам, 5 декабря информация будет передана в министерство ЖКХ и в прокуратуру. «Поручил курирующему заместителю провести встречу с энергоснабжающими организациями округа», — отметил глава Березовского. Ранее URA.RU писало, что жители частного сектора в Чкаловском районе Екатеринбурга лишились электричества. Причиной отключения электроэнергии стало технологическое нарушение.

В Березовском городском округе (Свердловская область) 5 декабря отключат электроэнергию без согласовывания с администрацией. Мэр Евгений Писцов счел недопустимым проведение подобных работ в морозные дни, из-за чего решил пожаловаться в прокуратуру. Об этом он рассказал в своем telegram-канале. «Энергоснабжающая организация опубликовала в telegram-канале информацию об отключении завтра [5 декабря] электроснабжения в большой части города. Данные мероприятия не согласовывались с администрацией. Информацию, по факту, „ловим“ в соцсетях накануне. Считаю недопустимым проводить подобные мероприятия накануне резкого похолодания», — пишет Писцов в своем telegram-канале. По его словам, 5 декабря информация будет передана в министерство ЖКХ и в прокуратуру. «Поручил курирующему заместителю провести встречу с энергоснабжающими организациями округа», — отметил глава Березовского. Ранее URA.RU писало, что жители частного сектора в Чкаловском районе Екатеринбурга лишились электричества. Причиной отключения электроэнергии стало технологическое нарушение.