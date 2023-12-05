В Перми четвертые сутки ищут пропавшую из реабилитационного центра девочку. Фото

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Клипарт. Магнитогорск, захоронение, вов, поиски, поисковое движение россии, память
Волонтеры просят горожан помочь в поисках пропавшей Фото:

В Перми волонтеры просят горожан помочь в поисках пропавшей девочки, которую ищут четвертые сутки. Она 2 декабря 2023 года ушла из социально-реабилитационного центра «Милосердие». С тех пор ее местонахождение неизвестно.

«Пропала Хатыпова Мирослава Маратовна 2010 года рождения. Ушла 2 декабря из социально-реабилитационного центра „Милосердие“ на улице Дениса Давыдова Индустриального района Перми. Возможно, что вы видели этого человека», — сообщили волонтеры в группе «Поисковый отряд Прикамье» в соцсети «ВКонтакте».

Приметы пропавшей — на вид 16 лет, рост составляет 157 сантиметров, среднее телосложение, черные волосы, стрижка каре, карие глаза. В день пропажи была одета в черный спортивный костюм.

Фото:

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В Перми волонтеры просят горожан помочь в поисках пропавшей девочки, которую ищут четвертые сутки. Она 2 декабря 2023 года ушла из социально-реабилитационного центра «Милосердие». С тех пор ее местонахождение неизвестно. «Пропала Хатыпова Мирослава Маратовна 2010 года рождения. Ушла 2 декабря из социально-реабилитационного центра „Милосердие“ на улице Дениса Давыдова Индустриального района Перми. Возможно, что вы видели этого человека», — сообщили волонтеры в группе «Поисковый отряд Прикамье» в соцсети «ВКонтакте». Приметы пропавшей — на вид 16 лет, рост составляет 157 сантиметров, среднее телосложение, черные волосы, стрижка каре, карие глаза. В день пропажи была одета в черный спортивный костюм.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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