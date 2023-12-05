Волонтеры просят горожан помочь в поисках пропавшей Фото: Илья Московец © URA.RU

В Перми волонтеры просят горожан помочь в поисках пропавшей девочки, которую ищут четвертые сутки. Она 2 декабря 2023 года ушла из социально-реабилитационного центра «Милосердие». С тех пор ее местонахождение неизвестно.

«Пропала Хатыпова Мирослава Маратовна 2010 года рождения. Ушла 2 декабря из социально-реабилитационного центра „Милосердие“ на улице Дениса Давыдова Индустриального района Перми. Возможно, что вы видели этого человека», — сообщили волонтеры в группе «Поисковый отряд Прикамье» в соцсети «ВКонтакте».

Приметы пропавшей — на вид 16 лет, рост составляет 157 сантиметров, среднее телосложение, черные волосы, стрижка каре, карие глаза. В день пропажи была одета в черный спортивный костюм.