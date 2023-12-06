В Конгрессе признались в соучастии США в госперевороте на Украине

Конгрессмен Мэсси: США в 2014 году помогли свергнуть правительство Украины
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Майдан. Украина. Ночь 19-20.02.14 Конец перемирия. Киев, майдан, беспорядки, война, бойцы, площадь независимости
Томас Мэсси сообщил, что США действовали против РФ Фото:

США в 2014 году помогли свергнуть избранное правительство Украины. Об этом сообщил член палаты представителей США Томас Мэсси.

«В 2014 году мы помогли свергнуть их избранное правительство. Мы бряцали оружием против России», — заявил Мэсси в беседе с ведущем Такером Карлсоном. Интервью опубликовано в соцсети Х. Он отметил, что действия США теперь имеют последствия.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что государственный переворот на Украине был совершен с помощью западных сил. Кандидат на пост президента Штатов Роберт Кеннеди — младший сообщил, что спецслужбы США потратили на протесты на «майдане» пять миллиардов долларов.

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США в 2014 году помогли свергнуть избранное правительство Украины. Об этом сообщил член палаты представителей США Томас Мэсси. «В 2014 году мы помогли свергнуть их избранное правительство. Мы бряцали оружием против России», — заявил Мэсси в беседе с ведущем Такером Карлсоном. Интервью опубликовано в соцсети Х. Он отметил, что действия США теперь имеют последствия. Ранее президент России Владимир Путин отметил, что государственный переворот на Украине был совершен с помощью западных сил. Кандидат на пост президента Штатов Роберт Кеннеди — младший сообщил, что спецслужбы США потратили на протесты на «майдане» пять миллиардов долларов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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