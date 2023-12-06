В Конгрессе признались в соучастии США в госперевороте на Украине

Конгрессмен Мэсси: США в 2014 году помогли свергнуть правительство Украины

06 декабря 2023 в 07:55 Размер текста - 17 +

Томас Мэсси сообщил, что США действовали против РФ Фото: Валентина Свистунова © URA.RU США в 2014 году помогли свергнуть избранное правительство Украины. Об этом сообщил член палаты представителей США Томас Мэсси. «В 2014 году мы помогли свергнуть их избранное правительство. Мы бряцали оружием против России», — заявил Мэсси в беседе с ведущем Такером Карлсоном. Интервью опубликовано в соцсети Х. Он отметил, что действия США теперь имеют последствия. Ранее президент России Владимир Путин отметил, что государственный переворот на Украине был совершен с помощью западных сил. Кандидат на пост президента Штатов Роберт Кеннеди — младший сообщил, что спецслужбы США потратили на протесты на «майдане» пять миллиардов долларов.

США в 2014 году помогли свергнуть избранное правительство Украины. Об этом сообщил член палаты представителей США Томас Мэсси. «В 2014 году мы помогли свергнуть их избранное правительство. Мы бряцали оружием против России», — заявил Мэсси в беседе с ведущем Такером Карлсоном. Интервью опубликовано в соцсети Х. Он отметил, что действия США теперь имеют последствия. Ранее президент России Владимир Путин отметил, что государственный переворот на Украине был совершен с помощью западных сил. Кандидат на пост президента Штатов Роберт Кеннеди — младший сообщил, что спецслужбы США потратили на протесты на «майдане» пять миллиардов долларов.