США в 2014 году помогли свергнуть избранное правительство Украины. Об этом сообщил член палаты представителей США Томас Мэсси.
«В 2014 году мы помогли свергнуть их избранное правительство. Мы бряцали оружием против России», — заявил Мэсси в беседе с ведущем Такером Карлсоном. Интервью опубликовано в соцсети Х. Он отметил, что действия США теперь имеют последствия.
Ранее президент России Владимир Путин отметил, что государственный переворот на Украине был совершен с помощью западных сил. Кандидат на пост президента Штатов Роберт Кеннеди — младший сообщил, что спецслужбы США потратили на протесты на «майдане» пять миллиардов долларов.
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