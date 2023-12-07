Подсчитана средняя сумма взятки в Челябинской области в 2023 году

Средняя сумма взятки в Челябинской области в 2023 году превысила 70 тысяч рублей

08 декабря 2023 в 12:02 Размер текста - 17 +

В регионе за 11 месяцев 2023 года выявлено 683 факта дачи взятки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Средняя сумма взятки по итогам 11 месяцев 2023 года в Челябинской области составила 71 тысячу 303 рубля. Это следует из информации пресс-службы прокуратуры региона, учитывая, что выявлено 683 факта дачи взяток на сумму 48,7 миллиона рублей. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре региона 8 декабря. «При координирующей роли органов прокуратуры правоохранительными органами области за 11 месяцев 2023 года выявлено 887 преступлений коррупционной направленности. Среди коррупционных преступлений большинство составляют преступления, связанные со взяточничеством — 77%. Общая сумма полученных взяток за выявленные преступления составила 48,7 миллиона рублей», — сообщили в пресс-службе. Таким образом, средняя сумма взятки составляет 71 303 рубля. По материалам прокурорских проверок в следственных органах возбуждено 24 уголовных дела. В рамках борьбы с коррупционными проявлениями к дисциплинарной ответственности привлечено более 800 виновных лиц, 69 должностных и юридических лиц оштрафованы, 10 лиц уволены по представлениям прокуроров по основаниям утраты доверия. Это наказание за неисполнение обязанностей, допущение конфликта интересов на госслужбе, нарушения при закупках товаров, работ или услуг для государственных нужд. Кроме того, в этом году прокурорами изучено свыше 10 тысяч нормативных актов и их проектов. Мерами прокурорского реагирования не допущено принятие более 400 актов и их проектов, содержащих коррупциогенные факторы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Средняя сумма взятки по итогам 11 месяцев 2023 года в Челябинской области составила 71 тысячу 303 рубля. Это следует из информации пресс-службы прокуратуры региона, учитывая, что выявлено 683 факта дачи взяток на сумму 48,7 миллиона рублей. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре региона 8 декабря. «При координирующей роли органов прокуратуры правоохранительными органами области за 11 месяцев 2023 года выявлено 887 преступлений коррупционной направленности. Среди коррупционных преступлений большинство составляют преступления, связанные со взяточничеством — 77%. Общая сумма полученных взяток за выявленные преступления составила 48,7 миллиона рублей», — сообщили в пресс-службе. Таким образом, средняя сумма взятки составляет 71 303 рубля. По материалам прокурорских проверок в следственных органах возбуждено 24 уголовных дела. В рамках борьбы с коррупционными проявлениями к дисциплинарной ответственности привлечено более 800 виновных лиц, 69 должностных и юридических лиц оштрафованы, 10 лиц уволены по представлениям прокуроров по основаниям утраты доверия. Это наказание за неисполнение обязанностей, допущение конфликта интересов на госслужбе, нарушения при закупках товаров, работ или услуг для государственных нужд. Кроме того, в этом году прокурорами изучено свыше 10 тысяч нормативных актов и их проектов. Мерами прокурорского реагирования не допущено принятие более 400 актов и их проектов, содержащих коррупциогенные факторы.