В Пермском крае колония пошьет для ГУФСИН костюмы и полотенца на миллионы рублей

08 декабря 2023 в 17:10 Размер текста - 17 +

Исправительная колония изготовит вещей на 11,5 млн рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU В Пермском крае исправительная колония №37, расположенная в Чусовском округе, заключило госконтракт с региональным ГУФСИН. Документ размещен на сайте ЕИС Закупки. Согласно госконтракту, колония изготовит для ведомства костюмы для осужденных, теплое нательное белье, утепленные куртки, майки и полотенца — всего 17200 штук и комплектов. «Поставщик обязуется поставить, а Госзаказчик оплатить в соответствии с условиями контракта произведенное поставщиком, с привлечением осужденных к оплачиваемому труду, вещевое имущество для спецконтингента в ассортименте, количестве, указанном в спецификации», — сказано в госконтракте, стоимость которого определена сторонами в 11,5 млн рублей. По условиям контракта, вещевое имущество должно быть поставлено заказчику в течение 2024 года. URA.RU писало о скандале в ИК-37. Заместитель начальника исправительного учреждения Андрей Шварев попал под уголовное дело. Сотрудника ГУФСИН Прикамья заподозрили в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Осужденные жаловались, что руководство ИК-37 занимается вымогательством, заставляет делать ремонт помещений ИК за собственный счет и приобретать для колонии бытовую технику.

В Пермском крае исправительная колония №37, расположенная в Чусовском округе, заключило госконтракт с региональным ГУФСИН. Документ размещен на сайте ЕИС Закупки. Согласно госконтракту, колония изготовит для ведомства костюмы для осужденных, теплое нательное белье, утепленные куртки, майки и полотенца — всего 17200 штук и комплектов. «Поставщик обязуется поставить, а Госзаказчик оплатить в соответствии с условиями контракта произведенное поставщиком, с привлечением осужденных к оплачиваемому труду, вещевое имущество для спецконтингента в ассортименте, количестве, указанном в спецификации», — сказано в госконтракте, стоимость которого определена сторонами в 11,5 млн рублей. По условиям контракта, вещевое имущество должно быть поставлено заказчику в течение 2024 года. URA.RU писало о скандале в ИК-37. Заместитель начальника исправительного учреждения Андрей Шварев попал под уголовное дело. Сотрудника ГУФСИН Прикамья заподозрили в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Осужденные жаловались, что руководство ИК-37 занимается вымогательством, заставляет делать ремонт помещений ИК за собственный счет и приобретать для колонии бытовую технику.