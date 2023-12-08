В Пермском крае колония пошьет для ГУФСИН костюмы и полотенца на миллионы рублей

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Швейное производство в женской исправительной колонии ФКУ ИК-6 ГУФСИН. Свердловская область, Нижний Тагил , швейный цех, пошив одежды, швейная машина
Исправительная колония изготовит вещей на 11,5 млн рублей Фото:

В Пермском крае исправительная колония №37, расположенная в Чусовском округе, заключило госконтракт с региональным ГУФСИН. Документ размещен на сайте ЕИС Закупки. Согласно госконтракту, колония изготовит для ведомства костюмы для осужденных, теплое нательное белье, утепленные куртки, майки и полотенца — всего 17200 штук и комплектов.

«Поставщик обязуется поставить, а Госзаказчик оплатить в соответствии с условиями контракта произведенное поставщиком, с привлечением осужденных к оплачиваемому труду, вещевое имущество для спецконтингента в ассортименте, количестве, указанном в спецификации», — сказано в госконтракте, стоимость которого определена сторонами в 11,5 млн рублей. По условиям контракта, вещевое имущество должно быть поставлено заказчику в течение 2024 года.

URA.RU писало о скандале в ИК-37. Заместитель начальника исправительного учреждения Андрей Шварев попал под уголовное дело. Сотрудника ГУФСИН Прикамья заподозрили в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Осужденные жаловались, что руководство ИК-37 занимается вымогательством, заставляет делать ремонт помещений ИК за собственный счет и приобретать для колонии бытовую технику.

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В Пермском крае исправительная колония №37, расположенная в Чусовском округе, заключило госконтракт с региональным ГУФСИН. Документ размещен на сайте ЕИС Закупки. Согласно госконтракту, колония изготовит для ведомства костюмы для осужденных, теплое нательное белье, утепленные куртки, майки и полотенца — всего 17200 штук и комплектов. «Поставщик обязуется поставить, а Госзаказчик оплатить в соответствии с условиями контракта произведенное поставщиком, с привлечением осужденных к оплачиваемому труду, вещевое имущество для спецконтингента в ассортименте, количестве, указанном в спецификации», — сказано в госконтракте, стоимость которого определена сторонами в 11,5 млн рублей. По условиям контракта, вещевое имущество должно быть поставлено заказчику в течение 2024 года. URA.RU писало о скандале в ИК-37. Заместитель начальника исправительного учреждения Андрей Шварев попал под уголовное дело. Сотрудника ГУФСИН Прикамья заподозрили в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Осужденные жаловались, что руководство ИК-37 занимается вымогательством, заставляет делать ремонт помещений ИК за собственный счет и приобретать для колонии бытовую технику.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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