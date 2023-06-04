04 июня 2023
03 июня 2023

Пермское ГУФСИН закупило для СИЗО кофе, творог, печенье и яблоки

© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка мобилизованных от кинотеатра "Спутник". Курган, печенье, пряники
СИЗО №5 получит 110 килограммов печения Фото:

В Перми следственный изолятор №5 обеспечат кофе, творогом, печеньем и свежими яблоками. Закупку для учреждения провело Главное управление ФСИН по Пермскому краю. Информация приводится на сайте единого агрегатора торговли «Березка».

«Наименование товара (работы, услуги): творог (600 кг), кофе растворимый (8 кг), капуста белокочанная (240 кг), печенье сладкое (110 кг), яблоки (600 кг). Место поставки товара (место выполнения работы, оказания услуги): ФКУ СИЗО-5 ГУФСИН России по Пермскому краю (г. Пермь, ул. Соликамская, д. 246А)», — сказано в объявлении о закупочной сессии.

К товару предъявляются ряд требований. Так, жирность творога должна быть не мене 9%. Вся поставляемая в учреждение продукция должна соответствовать ГОСТу. Победителем закупки признано ООО Грей Торг». Организация поставит в СИЗО-5 указанные продукты за 223 950 рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что для пермских колоний закупают мороженое, пельмени с мясом, блинчики, чебуреки, самсу и прочую замороженную продукцию. Эти товары осужденные могут приобрести в магазинах, действующих при исправительных учреждениях. Перед Новым годом в магазины при колониях также поставили мидии, бекон, консервированные фрукты, ягоды и свежие ананасы. Также руководство исправительных учреждений в Прикамье проверяет готовые блюда, которыми кормят осужденных, на качество.

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В Перми следственный изолятор №5 обеспечат кофе, творогом, печеньем и свежими яблоками. Закупку для учреждения провело Главное управление ФСИН по Пермскому краю. Информация приводится на сайте единого агрегатора торговли «Березка». «Наименование товара (работы, услуги): творог (600 кг), кофе растворимый (8 кг), капуста белокочанная (240 кг), печенье сладкое (110 кг), яблоки (600 кг). Место поставки товара (место выполнения работы, оказания услуги): ФКУ СИЗО-5 ГУФСИН России по Пермскому краю (г. Пермь, ул. Соликамская, д. 246А)», — сказано в объявлении о закупочной сессии. К товару предъявляются ряд требований. Так, жирность творога должна быть не мене 9%. Вся поставляемая в учреждение продукция должна соответствовать ГОСТу. Победителем закупки признано ООО Грей Торг». Организация поставит в СИЗО-5 указанные продукты за 223 950 рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что для пермских колоний закупают мороженое, пельмени с мясом, блинчики, чебуреки, самсу и прочую замороженную продукцию. Эти товары осужденные могут приобрести в магазинах, действующих при исправительных учреждениях. Перед Новым годом в магазины при колониях также поставили мидии, бекон, консервированные фрукты, ягоды и свежие ананасы. Также руководство исправительных учреждений в Прикамье проверяет готовые блюда, которыми кормят осужденных, на качество.
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© Служба новостей «URA.RU»
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