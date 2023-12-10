Пермские предприниматели оказались на грани разорения из-за миллионных штрафов

11 декабря 2023 в 12:05 Размер текста - 17 +

Пункты весогабаритного контроля на пермских трассах работают некорректно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Предприниматели из Пермского края, которые занимаются грузоперевозками, бьют тревогу. С октября им приходят миллионные штрафы за превышение весогабаритного контроля. В компаниях утверждают, что рамки контроля не настроены как следует. Руководители организаций написали коллективное обращение на имя губернатора региона Дмитрия Махонина, а также направили его в прокуратуру и Министерство транспорта РФ (документ есть в распоряжении URA.RU). «Долгое время на трассах в Пермском крае не работали автоматические рамки весогабаритного контроля. С октября без предупреждения пункты контроля начали работать. При этом ни одно информационное табло возле этих пунктов не работает. Известно, что некоторые пункты работают некорректно. В частности, один и тот же негруженый автокран всякий раз имел превышение веса и всегда разное по массе», — сообщили предприниматели URA.RU. После включения автоматических пунктов весогабаритного контроля краевым предприятиям пришли миллионные штрафы. Только за октябрь компании должны заплатить за перевес до 10 млн рублей. По словам бизнесменов, если миллионные штрафы продолжат приходить в таком объеме, то их предприятия будут разорены. Сильнее всего страдают компании, которые занимаются перевозкой жидких грузов (топливо, удобрения и прочее). Это связано с тем, что на автоматических пунктах при торможении происходит колебание жидкости, из-за этого невозможно точно определить вес груза. «Все знают, что при торможении автоцистерны вся жидкость внутри резко перетекает сначала вперед, а потом назад. Именно поэтому по международным стандартам нельзя измерять вес на автоматических пунктах контроля. Корректные показания получаются только после того, как большегруз простоит без движения 10 минут», — рассказали URA.RU представители компаний. Руководители организаций написали в адрес губернатора Пермского края Дмитрия Махонина коллективное обращение. Они просят разобраться в ситуации и отменить пришедшие в октябре штрафы, а также отрегулировать пункты контроля, работающие с ошибками. Копия обращения направлена в региональную прокуратуру, пермскому уполномоченному по правам предпринимателей Павлу Новоселову и в Министерство транспорта Российской Федерации. В администрации губернатора обращение было зарегистрировано 6 декабря. URA.RU направило запрос в пресс-службы краевой прокуратуры и администрацию губернатора. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Предприниматели из Пермского края, которые занимаются грузоперевозками, бьют тревогу. С октября им приходят миллионные штрафы за превышение весогабаритного контроля. В компаниях утверждают, что рамки контроля не настроены как следует. Руководители организаций написали коллективное обращение на имя губернатора региона Дмитрия Махонина, а также направили его в прокуратуру и Министерство транспорта РФ (документ есть в распоряжении URA.RU). «Долгое время на трассах в Пермском крае не работали автоматические рамки весогабаритного контроля. С октября без предупреждения пункты контроля начали работать. При этом ни одно информационное табло возле этих пунктов не работает. Известно, что некоторые пункты работают некорректно. В частности, один и тот же негруженый автокран всякий раз имел превышение веса и всегда разное по массе», — сообщили предприниматели URA.RU. После включения автоматических пунктов весогабаритного контроля краевым предприятиям пришли миллионные штрафы. Только за октябрь компании должны заплатить за перевес до 10 млн рублей. По словам бизнесменов, если миллионные штрафы продолжат приходить в таком объеме, то их предприятия будут разорены. Сильнее всего страдают компании, которые занимаются перевозкой жидких грузов (топливо, удобрения и прочее). Это связано с тем, что на автоматических пунктах при торможении происходит колебание жидкости, из-за этого невозможно точно определить вес груза. «Все знают, что при торможении автоцистерны вся жидкость внутри резко перетекает сначала вперед, а потом назад. Именно поэтому по международным стандартам нельзя измерять вес на автоматических пунктах контроля. Корректные показания получаются только после того, как большегруз простоит без движения 10 минут», — рассказали URA.RU представители компаний. Руководители организаций написали в адрес губернатора Пермского края Дмитрия Махонина коллективное обращение. Они просят разобраться в ситуации и отменить пришедшие в октябре штрафы, а также отрегулировать пункты контроля, работающие с ошибками. Копия обращения направлена в региональную прокуратуру, пермскому уполномоченному по правам предпринимателей Павлу Новоселову и в Министерство транспорта Российской Федерации. В администрации губернатора обращение было зарегистрировано 6 декабря. URA.RU направило запрос в пресс-службы краевой прокуратуры и администрацию губернатора.