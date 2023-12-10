10 декабря 2023

Чемпион UFC Макгрегор вручил пояс победителя турнира IBA по боксу бойцу из ХМАО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Екатеринбургский этап тура пояса чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Екатеринбург, драгоценные камни, драгметалл, ufc, ultimate fighting championship, пояс чемпиона
Конор Макгрегор лично надел пояс на победителя турнира Фото:

Чемпион UFC Конор Макгрегор вручил бойцу из Нижневартовска Альберт Батыргазиев первый в истории IBA пояса за победу в боксерском поединке. Информация о победе югорского спортсмена была рпубликована на сайте Федерации бокса России.

Встреча олимпийского чемпиона по боксу Батыргазиева и трехкратного чемпиона мира Ласаро Альвареса прошла в рамках турнира «Ночь чемпионов IBA». «Вся дистанция была напряженной. Потеря концентрации хоть на секунду могла быть чреватой. Я старался контролировать происходящее, на каждый раунд выходил как на первый», — приводят слова Батыргазиева на сайте федерации.

Судя по записям с турнира, Макгрегор лично вынес пояс на ринг. А после объявления победителя надел его на боксера Батыргазиева.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми российский боксер Батыргазиев нокаутом победил спортсмена из Венесуэлы. Это была десятая победа спортсмена из ХМАО на профессиональном ринге.

Макгрегор надевает пояс на Батыргазиева
Макгрегор надевает пояс на Батыргазиева
Фото:
Фото:

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Чемпион UFC Конор Макгрегор вручил бойцу из Нижневартовска Альберт Батыргазиев первый в истории IBA пояса за победу в боксерском поединке. Информация о победе югорского спортсмена была рпубликована на сайте Федерации бокса России. Встреча олимпийского чемпиона по боксу Батыргазиева и трехкратного чемпиона мира Ласаро Альвареса прошла в рамках турнира «Ночь чемпионов IBA». «Вся дистанция была напряженной. Потеря концентрации хоть на секунду могла быть чреватой. Я старался контролировать происходящее, на каждый раунд выходил как на первый», — приводят слова Батыргазиева на сайте федерации. Судя по записям с турнира, Макгрегор лично вынес пояс на ринг. А после объявления победителя надел его на боксера Батыргазиева. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми российский боксер Батыргазиев нокаутом победил спортсмена из Венесуэлы. Это была десятая победа спортсмена из ХМАО на профессиональном ринге.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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