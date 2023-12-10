Чемпион UFC Конор Макгрегор вручил бойцу из Нижневартовска Альберт Батыргазиев первый в истории IBA пояса за победу в боксерском поединке. Информация о победе югорского спортсмена была рпубликована на сайте Федерации бокса России.
Встреча олимпийского чемпиона по боксу Батыргазиева и трехкратного чемпиона мира Ласаро Альвареса прошла в рамках турнира «Ночь чемпионов IBA». «Вся дистанция была напряженной. Потеря концентрации хоть на секунду могла быть чреватой. Я старался контролировать происходящее, на каждый раунд выходил как на первый», — приводят слова Батыргазиева на сайте федерации.
Судя по записям с турнира, Макгрегор лично вынес пояс на ринг. А после объявления победителя надел его на боксера Батыргазиева.
Ранее URA.RU сообщало, что в Перми российский боксер Батыргазиев нокаутом победил спортсмена из Венесуэлы. Это была десятая победа спортсмена из ХМАО на профессиональном ринге.
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