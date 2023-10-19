19 октября 2023

В Перми российский боксер нокаутом победил спортсмена из Венесуэлы. Видео

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Турнир по боксу. Велес. Курган, бокс, боксерские перчатки, турнир по боксу
Альберт Батыргазиев одержал 10-ю победу Фото:

Российский боксер Альберт Батыргазиев, представляющий ХМАО и республику Дагестан, нокаутом победил чемпиона Южной Америки Эндери Луцеса из Венесуэлы. Бой проходил в Перми на турнире Ural FC 4 в рамках форума «Россия — спортивная держава».

«Альберт Батыргазиев одержал 10 -ю победу на профессиональном ринге. В поединке, прошедшем в Перми в рамках форума „Россия — спортивная держава“, он победил венесуэльца Эндера Луцеса нокаутом в пятом раунде. Теперь в послужном списке Батыргазиева 10 побед и ни одного поражения», — сообщил ТАСС.

В Перми 19 октября начал работу XI международный спортивный форум «Россия — спортивная держава». Для участия в нем в Пермь прибыл президент РФ Владимир Путин. Глава государства принял участие в заседании Совета по развитию физкультуры и спорта, на котором заявил, что запрет для российских спортсменов принимать участие в Олимпийских играх и решения об их допуске к турниру под нейтральным флагом — это этническая дискриминация.

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Российский боксер Альберт Батыргазиев, представляющий ХМАО и республику Дагестан, нокаутом победил чемпиона Южной Америки Эндери Луцеса из Венесуэлы. Бой проходил в Перми на турнире Ural FC 4 в рамках форума «Россия — спортивная держава». «Альберт Батыргазиев одержал 10 -ю победу на профессиональном ринге. В поединке, прошедшем в Перми в рамках форума „Россия — спортивная держава“, он победил венесуэльца Эндера Луцеса нокаутом в пятом раунде. Теперь в послужном списке Батыргазиева 10 побед и ни одного поражения», — сообщил ТАСС. В Перми 19 октября начал работу XI международный спортивный форум «Россия — спортивная держава». Для участия в нем в Пермь прибыл президент РФ Владимир Путин. Глава государства принял участие в заседании Совета по развитию физкультуры и спорта, на котором заявил, что запрет для российских спортсменов принимать участие в Олимпийских играх и решения об их допуске к турниру под нейтральным флагом — это этническая дискриминация.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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