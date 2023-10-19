В Перми российский боксер нокаутом победил спортсмена из Венесуэлы. Видео

20 октября 2023 в 00:55 Размер текста - 17 +

Альберт Батыргазиев одержал 10-ю победу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Российский боксер Альберт Батыргазиев, представляющий ХМАО и республику Дагестан, нокаутом победил чемпиона Южной Америки Эндери Луцеса из Венесуэлы. Бой проходил в Перми на турнире Ural FC 4 в рамках форума «Россия — спортивная держава». «Альберт Батыргазиев одержал 10 -ю победу на профессиональном ринге. В поединке, прошедшем в Перми в рамках форума „Россия — спортивная держава“, он победил венесуэльца Эндера Луцеса нокаутом в пятом раунде. Теперь в послужном списке Батыргазиева 10 побед и ни одного поражения», — сообщил ТАСС. В Перми 19 октября начал работу XI международный спортивный форум «Россия — спортивная держава». Для участия в нем в Пермь прибыл президент РФ Владимир Путин. Глава государства принял участие в заседании Совета по развитию физкультуры и спорта, на котором заявил, что запрет для российских спортсменов принимать участие в Олимпийских играх и решения об их допуске к турниру под нейтральным флагом — это этническая дискриминация.

Российский боксер Альберт Батыргазиев, представляющий ХМАО и республику Дагестан, нокаутом победил чемпиона Южной Америки Эндери Луцеса из Венесуэлы. Бой проходил в Перми на турнире Ural FC 4 в рамках форума «Россия — спортивная держава». «Альберт Батыргазиев одержал 10 -ю победу на профессиональном ринге. В поединке, прошедшем в Перми в рамках форума „Россия — спортивная держава“, он победил венесуэльца Эндера Луцеса нокаутом в пятом раунде. Теперь в послужном списке Батыргазиева 10 побед и ни одного поражения», — сообщил ТАСС. В Перми 19 октября начал работу XI международный спортивный форум «Россия — спортивная держава». Для участия в нем в Пермь прибыл президент РФ Владимир Путин. Глава государства принял участие в заседании Совета по развитию физкультуры и спорта, на котором заявил, что запрет для российских спортсменов принимать участие в Олимпийских играх и решения об их допуске к турниру под нейтральным флагом — это этническая дискриминация.