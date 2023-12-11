Парализованный пенсионер из ХМАО, брошенный сыном, год лежит в больнице

11 декабря 2023 в 17:37 Размер текста - 17 +

Мужчина недееспособен после инсульта, однако до сих пор документально не имеет инвалидности Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Парализованный после инсульта пенсионер из Нижневартовска, которого сын выгнал из квартиры, год пролежал в больнице. Все это время бывшая невестка вартовчанина Кристина пыталась добиться помощи от соцслужб города. Об этом сама женщина рассказала корреспонденту агентства URA.RU. «В начале 2022 года отца моего бывшего мужа парализовало после инсульта. Сын выдворил его из квартиры, но я не могла его бросить, поэтому принялась искать, куда его пристроить, так как он совершенно недееспособен. После долгих поисков, устроила бывшего свекра в „Геронтологический центр“ в Излучинске. На проживание там уходила вся его пенсия, а дополнительные расходы были слишком велики для меня», — рассказала женщина. В ноябре 2022 из-за плохого самочувствия, пенсионер попал в Нижневартовскую окружную больницу. Там Кристина сразу предупредила, что забрать к себе бывшего свекра не сможет, так как у нее своя многодетная семья. В ОКБ мужчина находится до сих пор, уже на протяжении года. За все это время, из-за бумажной волокиты, вартовчанке так и не удалось оформить инвалидность пенсионера и получить помощь от соцслужб. «Из-за того, что я ему не родственница, сложно что-либо решить, несмотря на то, что я обошла множество инстанций. За все это время его сын даже не позвонил и не узнал, как дела у его отца», — пояснила Кристина журналисту агентства. По ее словам, в департаменте соцзащиты ей предложили перевезти пенсионера в Советский. Однако женщина отказалась из-за удаленности от Нижневартовска. «Я хочу, чтобы он понимал, что его не бросили, чтобы внучка могла прийти к нему повидаться,» — беспокоится она. В пресс-службе департамента соцзащиты ХМАО журналисту URA.RU сообщили, что занимаются вопросом устройства пенсионера. «Органами социальной защиты населения ведется работа по жизнеустройству пожилого гражданина, в том числе в части заселения его в организацию социального обслуживания, предоставляющую услуги на условиях круглосуточного проживания, расположенную на территории автономного округа. Оказывается содействие в оформлении гражданину инвалидности», — пояснили в окружном ведомстве. После запроса, направленного в органы соцзащиты, Кристину пригласили на встречу в департамент, где предложили перевезти пенсионера обратно в «Геронтологический центр» Излучинска. В этот раз женщине обещали компенсировать все дополнительные затраты на его содержание в центре. Сын парализованного югорчанина ушел на СВО, поэтому пенсионеру также предоставят меры поддержки, положенные для семей военнослужащих. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Парализованный после инсульта пенсионер из Нижневартовска, которого сын выгнал из квартиры, год пролежал в больнице. Все это время бывшая невестка вартовчанина Кристина пыталась добиться помощи от соцслужб города. Об этом сама женщина рассказала корреспонденту агентства URA.RU. «В начале 2022 года отца моего бывшего мужа парализовало после инсульта. Сын выдворил его из квартиры, но я не могла его бросить, поэтому принялась искать, куда его пристроить, так как он совершенно недееспособен. После долгих поисков, устроила бывшего свекра в „Геронтологический центр“ в Излучинске. На проживание там уходила вся его пенсия, а дополнительные расходы были слишком велики для меня», — рассказала женщина. В ноябре 2022 из-за плохого самочувствия, пенсионер попал в Нижневартовскую окружную больницу. Там Кристина сразу предупредила, что забрать к себе бывшего свекра не сможет, так как у нее своя многодетная семья. В ОКБ мужчина находится до сих пор, уже на протяжении года. За все это время, из-за бумажной волокиты, вартовчанке так и не удалось оформить инвалидность пенсионера и получить помощь от соцслужб. «Из-за того, что я ему не родственница, сложно что-либо решить, несмотря на то, что я обошла множество инстанций. За все это время его сын даже не позвонил и не узнал, как дела у его отца», — пояснила Кристина журналисту агентства. По ее словам, в департаменте соцзащиты ей предложили перевезти пенсионера в Советский. Однако женщина отказалась из-за удаленности от Нижневартовска. «Я хочу, чтобы он понимал, что его не бросили, чтобы внучка могла прийти к нему повидаться,» — беспокоится она. В пресс-службе департамента соцзащиты ХМАО журналисту URA.RU сообщили, что занимаются вопросом устройства пенсионера. «Органами социальной защиты населения ведется работа по жизнеустройству пожилого гражданина, в том числе в части заселения его в организацию социального обслуживания, предоставляющую услуги на условиях круглосуточного проживания, расположенную на территории автономного округа. Оказывается содействие в оформлении гражданину инвалидности», — пояснили в окружном ведомстве. После запроса, направленного в органы соцзащиты, Кристину пригласили на встречу в департамент, где предложили перевезти пенсионера обратно в «Геронтологический центр» Излучинска. В этот раз женщине обещали компенсировать все дополнительные затраты на его содержание в центре. Сын парализованного югорчанина ушел на СВО, поэтому пенсионеру также предоставят меры поддержки, положенные для семей военнослужащих.