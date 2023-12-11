Президент Бразилии отказал Зеленскому во встрече

11 декабря 2023 в 19:21 Размер текста - 17 +

Владимиру Зеленскому (на фото) не удалось провести встречу с президентом Бразилии, пишет O Globo Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отказался встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом пишет издание O Globo. «Лула не согласился на встречу с Зеленским», — говорится в материале издания. Там добавили, что президент Украины выразил желание встретиться со своим бразильским коллегой во время его пребывания в Бразилии на пути на инаугурацию нового лидера Хавьера Милея в Аргентине. Согласно источникам в Министерстве иностранных дел Бразилии, запрос на встречу был сделан в последний момент — в четверг, когда Лула и бразильская дипломатия были заняты саммитом в Рио. Кроме того, время и обстоятельства встречи были рассмотрены как невозможные, заключили в материале.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отказался встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом пишет издание O Globo. «Лула не согласился на встречу с Зеленским», — говорится в материале издания. Там добавили, что президент Украины выразил желание встретиться со своим бразильским коллегой во время его пребывания в Бразилии на пути на инаугурацию нового лидера Хавьера Милея в Аргентине. Согласно источникам в Министерстве иностранных дел Бразилии, запрос на встречу был сделан в последний момент — в четверг, когда Лула и бразильская дипломатия были заняты саммитом в Рио. Кроме того, время и обстоятельства встречи были рассмотрены как невозможные, заключили в материале.