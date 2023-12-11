Президент Бразилии отказал Зеленскому во встрече

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Владимиру Зеленскому (на фото) не удалось провести встречу с президентом Бразилии, пишет O Globo Фото:

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отказался встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом пишет издание O Globo.

«Лула не согласился на встречу с Зеленским», — говорится в материале издания. Там добавили, что президент Украины выразил желание встретиться со своим бразильским коллегой во время его пребывания в Бразилии на пути на инаугурацию нового лидера Хавьера Милея в Аргентине.

Согласно источникам в Министерстве иностранных дел Бразилии, запрос на встречу был сделан в последний момент — в четверг, когда Лула и бразильская дипломатия были заняты саммитом в Рио. Кроме того, время и обстоятельства встречи были рассмотрены как невозможные, заключили в материале.

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Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отказался встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом пишет издание O Globo. «Лула не согласился на встречу с Зеленским», — говорится в материале издания. Там добавили, что президент Украины выразил желание встретиться со своим бразильским коллегой во время его пребывания в Бразилии на пути на инаугурацию нового лидера Хавьера Милея в Аргентине. Согласно источникам в Министерстве иностранных дел Бразилии, запрос на встречу был сделан в последний момент — в четверг, когда Лула и бразильская дипломатия были заняты саммитом в Рио. Кроме того, время и обстоятельства встречи были рассмотрены как невозможные, заключили в материале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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