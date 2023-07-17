Страны Латинской Америки не сошлись во взглядах на Украину с Евросоюзом

Bloomberg: страны Латинской Америки с Евросоюзом не пришли к единому мнению об Украине

ЕС и СЕЛАК не пришли к единому мнению о ситуации на Украине Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Евросоюз (ЕС) и Сообщества латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК) не могут прийти к единому решению по разделу Украины на совместном саммите в Брюсселе. Об этом стало известно из проекта заявления.

«ЕС хочет, чтобы статья осуждала „продолжающийся конфликт“, осуждала „самым решительным образом агрессию Российской Федерации“ и требовала „ее полного и безоговорочного вывода“», — говорится в документе, его текст приводит Bloomberg. Однако лидеры стран Латинской Америки и Карибского бассейна выражают озабоченность по поводу конфликта и поддерживают усилия по прекращению боевых действий.

Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва на круглом столе сообщил, что поставка оружия на Украину затрудняет борьбу с изменением климата. «Конфликт в сердце Европы набрасывает на мир одеяло неопределенности и направляет на военные цели ресурсы, которые до этого были необходимы для экономики и социальных программ», — заявил он.

С 17 по 18 июля в Брюсселе проходит саммит Европейского союза и Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна с участием глав более 30 южноамериканских стран. У европейских и африканских стран разногласия по поводу итоговой декларации саммита. ЕС прислал проект документа, в котором указаны пункты о поддержке Украины. Южная Америка во встречном предложении не поддержала европейскую сторону.Лидеры стран Южной Америки отказалась от приглашения на саммит президента Украины Владимира Зеленского.