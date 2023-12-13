Куйвашев спустит мэрам установки по прямой линии с Путиным

13 декабря 2023 в 14:10 Размер текста - 17 +

Прямая линия с президентом будет испытанием для Евгения Куйвашева (на фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Свердловский губернатор Евгений Куйвашев 13 декабря проведет закрытое совещание с главами городов, где объявит установки по грядущей прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным. Избежать прослушивания многочасового выступления российского лидера не удастся, сообщают источники URA.RU. Новость по теме Прямая линия с Путиным 2023: когда будет и где смотреть «Куйвашев пообщается с главами по видеоконференцсвязи на тему завтрашней прямой линии. Смотреть ее должны будут все, даже находясь в отпусках и на больничных, потому что вопросы, которые будет обсуждать президент, резиденции неизвестны. Из-за этого мэры должны будут мобилизовать на просмотр выступления своих заместителей, директоров муниципальных учреждений, управляющих компаний и других возможных причастных», — сообщил источник в правительстве. Прямая линия с Путиным, которая пройдет 14 декабря, станет определенным испытанием и для самого Куйвашева. Он заранее провел собственную прямую линию и постарался снять напряжение по наиболее конфликтным в регионе темам, чтобы они не вышли на уровень президента РФ. В одну из проблемных территорий — сидящий несколько дней без воды Первоуральск — глава региона даже выезжал лично.

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев 13 декабря проведет закрытое совещание с главами городов, где объявит установки по грядущей прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным. Избежать прослушивания многочасового выступления российского лидера не удастся, сообщают источники URA.RU. «Куйвашев пообщается с главами по видеоконференцсвязи на тему завтрашней прямой линии. Смотреть ее должны будут все, даже находясь в отпусках и на больничных, потому что вопросы, которые будет обсуждать президент, резиденции неизвестны. Из-за этого мэры должны будут мобилизовать на просмотр выступления своих заместителей, директоров муниципальных учреждений, управляющих компаний и других возможных причастных», — сообщил источник в правительстве. Прямая линия с Путиным, которая пройдет 14 декабря, станет определенным испытанием и для самого Куйвашева. Он заранее провел собственную прямую линию и постарался снять напряжение по наиболее конфликтным в регионе темам, чтобы они не вышли на уровень президента РФ. В одну из проблемных территорий — сидящий несколько дней без воды Первоуральск — глава региона даже выезжал лично.