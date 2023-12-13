Куйвашев спустит мэрам установки по прямой линии с Путиным

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Евгений Куйвашев вручил выдающимся уральцам госнаграды. Екатеринбург, куйвашев евгений
Прямая линия с президентом будет испытанием для Евгения Куйвашева (на фото) Фото:

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев 13 декабря проведет закрытое совещание с главами городов, где объявит установки по грядущей прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным. Избежать прослушивания многочасового выступления российского лидера не удастся, сообщают источники URA.RU.

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«Куйвашев пообщается с главами по видеоконференцсвязи на тему завтрашней прямой линии. Смотреть ее должны будут все, даже находясь в отпусках и на больничных, потому что вопросы, которые будет обсуждать президент, резиденции неизвестны. Из-за этого мэры должны будут мобилизовать на просмотр выступления своих заместителей, директоров муниципальных учреждений, управляющих компаний и других возможных причастных», — сообщил источник в правительстве.

Прямая линия с Путиным, которая пройдет 14 декабря, станет определенным испытанием и для самого Куйвашева. Он заранее провел собственную прямую линию и постарался снять напряжение по наиболее конфликтным в регионе темам, чтобы они не вышли на уровень президента РФ. В одну из проблемных территорий — сидящий несколько дней без воды Первоуральск — глава региона даже выезжал лично.

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Свердловский губернатор Евгений Куйвашев 13 декабря проведет закрытое совещание с главами городов, где объявит установки по грядущей прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным. Избежать прослушивания многочасового выступления российского лидера не удастся, сообщают источники URA.RU. «Куйвашев пообщается с главами по видеоконференцсвязи на тему завтрашней прямой линии. Смотреть ее должны будут все, даже находясь в отпусках и на больничных, потому что вопросы, которые будет обсуждать президент, резиденции неизвестны. Из-за этого мэры должны будут мобилизовать на просмотр выступления своих заместителей, директоров муниципальных учреждений, управляющих компаний и других возможных причастных», — сообщил источник в правительстве. Прямая линия с Путиным, которая пройдет 14 декабря, станет определенным испытанием и для самого Куйвашева. Он заранее провел собственную прямую линию и постарался снять напряжение по наиболее конфликтным в регионе темам, чтобы они не вышли на уровень президента РФ. В одну из проблемных территорий — сидящий несколько дней без воды Первоуральск — глава региона даже выезжал лично.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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