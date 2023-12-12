Мэр Хабаровска извинился за инцидент с украинскими гербами в детсаду

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук принес свои извинения за то, что в детском саду № 122 инструктор по физкультуре распечатала грамоты с гербом Украины. Он отметил, что заведующая детского сада поставила печати учреждения, не посмотрев на бумаги.
«Приношу извинения воспитанникам детского сада № 122 и их родителям. Новые грамоты выданы. Понимая свою ответственность за инцидент, заведующая детским садом и инструктор написали заявление об увольнении», — написал Сергей Кравчук в своем
По его словам, заведующая не стала вникать в содержание распечатанных бумаг и поставила печать заведения. Кравчук отметил, что дети, которые получили грамоты, невольно попали под информационное давление. Выяснение всех обстоятельств продолжается.
Ранее воспитанникам детского сада № 122 были выданы грамоты с гербом Украины. Их распечатала инструктор по физкультуре, передает RT. В управлении образования города сообщили, что для сотрудников образовательных учреждений готовятся проверки на знание российской символики, пишет телеканал 360.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.