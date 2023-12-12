Мэр Хабаровска извинился за инцидент с украинскими гербами в детсаду

Мэр Хабаровска: инструктор, распечатавшая герб Украины, уволилась
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Второе здание муниципального детского сада № 437 в микрорайоне Солнечный. Екатеринбург, детский сад, конструктор, дошкольное учреждение, детский садик
Инцидент произошел в детского саду № 122 в Хабаровске Фото:

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук принес свои извинения за то, что в детском саду № 122 инструктор по физкультуре распечатала грамоты с гербом Украины. Он отметил, что заведующая детского сада поставила печати учреждения, не посмотрев на бумаги.

«Приношу извинения воспитанникам детского сада № 122 и их родителям. Новые грамоты выданы. Понимая свою ответственность за инцидент, заведующая детским садом и инструктор написали заявление об увольнении», — написал Сергей Кравчук в своем telegram-канале.

По его словам, заведующая не стала вникать в содержание распечатанных бумаг и поставила печать заведения. Кравчук отметил, что дети, которые получили грамоты, невольно попали под информационное давление. Выяснение всех обстоятельств продолжается.

Ранее воспитанникам детского сада № 122 были выданы грамоты с гербом Украины. Их распечатала инструктор по физкультуре, передает RT. В управлении образования города сообщили, что для сотрудников образовательных учреждений готовятся проверки на знание российской символики, пишет телеканал 360.

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Мэр Хабаровска Сергей Кравчук принес свои извинения за то, что в детском саду № 122 инструктор по физкультуре распечатала грамоты с гербом Украины. Он отметил, что заведующая детского сада поставила печати учреждения, не посмотрев на бумаги. «Приношу извинения воспитанникам детского сада № 122 и их родителям. Новые грамоты выданы. Понимая свою ответственность за инцидент, заведующая детским садом и инструктор написали заявление об увольнении», — написал Сергей Кравчук в своем telegram-канале. По его словам, заведующая не стала вникать в содержание распечатанных бумаг и поставила печать заведения. Кравчук отметил, что дети, которые получили грамоты, невольно попали под информационное давление. Выяснение всех обстоятельств продолжается. Ранее воспитанникам детского сада № 122 были выданы грамоты с гербом Украины. Их распечатала инструктор по физкультуре, передает RT. В управлении образования города сообщили, что для сотрудников образовательных учреждений готовятся проверки на знание российской символики, пишет телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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