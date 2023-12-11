11 декабря 2023

Правительство РФ включило ХМАО в проект по строительству зарядных станций для электрокаров

ХМАО присоединился к проекту Правительства РФ по развитию электротранспорта
© Служба новостей «URA.RU»
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Всероссийский форум «От импортозамещения к технологическому суверенитету». Челябинск, электрозаправка, зарядная станция, зарядка автомобиля, электромашина
В ХМАО появятся новые зарядки для электрокаров Фото:

Ханты-Мансийской автономный округ присоединился к пилотному проекту по строительству зарядных станций для электрокаров. Официальный сайт Правительства РФ сообщил, что распоряжение о включении новых регионов в эксперимент подписал председатель Правительства России Михаил Мишустин.

«С 2024 года к пилотному проекту по созданию зарядной инфраструктуры для электротранспорта присоединятся Адыгея, Алтай, Бурятия, Карелия, Коми, Марий Эл, Тыва, Удмуртия, Хакасия, Якутия, Забайкальский и Камчатский края, а также Амурская, Белгородская, Брянская, Иркутская, Калужская, Кировская, Магаданская, Оренбургская, Орловская, Пензенская, Псковская, Тамбовская и Томская области и Ханты-Мансийский автономный округ. Распоряжение об этом подписал Михаил Мишустин», — указано в публикации на портале Правительства.

С учетом новых участников в проект вошли 67 регионов. Эксперимент предусматривает увеличение выпуска отечественных электромобилей к 2030 году, запуск 72 тысяч станций для зарядки электротранспорта, в том числе около 28 000 быстрых ЭЗС.

Ранее URA.RU писало, что нефтяники ХМАО провели испытания беспилотного электротранспорта. Эксперты оценили работу беспилотного электромобиля ГАЗель Next Электро на внутрипромысловых дорогах.

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Ханты-Мансийской автономный округ присоединился к пилотному проекту по строительству зарядных станций для электрокаров. Официальный сайт Правительства РФ сообщил, что распоряжение о включении новых регионов в эксперимент подписал председатель Правительства России Михаил Мишустин. «С 2024 года к пилотному проекту по созданию зарядной инфраструктуры для электротранспорта присоединятся Адыгея, Алтай, Бурятия, Карелия, Коми, Марий Эл, Тыва, Удмуртия, Хакасия, Якутия, Забайкальский и Камчатский края, а также Амурская, Белгородская, Брянская, Иркутская, Калужская, Кировская, Магаданская, Оренбургская, Орловская, Пензенская, Псковская, Тамбовская и Томская области и Ханты-Мансийский автономный округ. Распоряжение об этом подписал Михаил Мишустин», — указано в публикации на портале Правительства. С учетом новых участников в проект вошли 67 регионов. Эксперимент предусматривает увеличение выпуска отечественных электромобилей к 2030 году, запуск 72 тысяч станций для зарядки электротранспорта, в том числе около 28 000 быстрых ЭЗС. Ранее URA.RU писало, что нефтяники ХМАО провели испытания беспилотного электротранспорта. Эксперты оценили работу беспилотного электромобиля ГАЗель Next Электро на внутрипромысловых дорогах.
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