В рекордные морозы температура в квартирах екатеринбуржцев опустилась до +10. Фото

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В аномальные морозы екатеринбуржцы не могут согреться даже дома Фото:

Жители как минимум двух домов на улице Родонитовая в Екатеринбурге замерзают в своих квартирах без горячей воды и при температуре +10 градусов. Об этом URA.RU рассказал член областной Общественной палаты Валерий Черкашин, которому пожаловались горожане.

«Люди уже около недели сидят с температурой плюс 10 градусов, батареи еле греют. Хотели попасть в подвал, чтобы разобраться, в чем дело, но представители ТСЖ не пускают», — сказал Черкашин.

Такая ситуация сложилась в домах №3/1 и №22. Как объяснили корреспонденту в ТСЖ, которое обслуживает эти здания, энергетики установили на водопровод пластину с отверстием гораздо меньше самой трубы.

«Если у трубы диаметр 100 миллиметра, то дыра в пластине всего 10 мм, то есть воды стало поступать меньше. Пока было относительно тепло на улице, система справлялась. А когда наступили морозы, все встало», — объяснил представитель ТСЖ.

Он добавил, что с поставщиком воды уже удалось достичь договоренностей: энергетики пообещали в ближайшее время или снять «шайбу», или увеличить в ней дыру. В случае, если ситуация останется нерешенной, Валерий Черкашин пообещал подключить прокуратуру.

При такой температуре люди живут уже неделю
При такой температуре люди живут уже неделю
Фото:

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Жители как минимум двух домов на улице Родонитовая в Екатеринбурге замерзают в своих квартирах без горячей воды и при температуре +10 градусов. Об этом URA.RU рассказал член областной Общественной палаты Валерий Черкашин, которому пожаловались горожане. «Люди уже около недели сидят с температурой плюс 10 градусов, батареи еле греют. Хотели попасть в подвал, чтобы разобраться, в чем дело, но представители ТСЖ не пускают», — сказал Черкашин. Такая ситуация сложилась в домах №3/1 и №22. Как объяснили корреспонденту в ТСЖ, которое обслуживает эти здания, энергетики установили на водопровод пластину с отверстием гораздо меньше самой трубы. «Если у трубы диаметр 100 миллиметра, то дыра в пластине всего 10 мм, то есть воды стало поступать меньше. Пока было относительно тепло на улице, система справлялась. А когда наступили морозы, все встало», — объяснил представитель ТСЖ. Он добавил, что с поставщиком воды уже удалось достичь договоренностей: энергетики пообещали в ближайшее время или снять «шайбу», или увеличить в ней дыру. В случае, если ситуация останется нерешенной, Валерий Черкашин пообещал подключить прокуратуру.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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