В рекордные морозы температура в квартирах екатеринбуржцев опустилась до +10. Фото

12 декабря 2023 в 19:23 Размер текста - 17 +

В аномальные морозы екатеринбуржцы не могут согреться даже дома Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители как минимум двух домов на улице Родонитовая в Екатеринбурге замерзают в своих квартирах без горячей воды и при температуре +10 градусов. Об этом URA.RU рассказал член областной Общественной палаты Валерий Черкашин, которому пожаловались горожане. «Люди уже около недели сидят с температурой плюс 10 градусов, батареи еле греют. Хотели попасть в подвал, чтобы разобраться, в чем дело, но представители ТСЖ не пускают», — сказал Черкашин. Такая ситуация сложилась в домах №3/1 и №22. Как объяснили корреспонденту в ТСЖ, которое обслуживает эти здания, энергетики установили на водопровод пластину с отверстием гораздо меньше самой трубы. «Если у трубы диаметр 100 миллиметра, то дыра в пластине всего 10 мм, то есть воды стало поступать меньше. Пока было относительно тепло на улице, система справлялась. А когда наступили морозы, все встало», — объяснил представитель ТСЖ. Он добавил, что с поставщиком воды уже удалось достичь договоренностей: энергетики пообещали в ближайшее время или снять «шайбу», или увеличить в ней дыру. В случае, если ситуация останется нерешенной, Валерий Черкашин пообещал подключить прокуратуру. При такой температуре люди живут уже неделю Фото: читатель URA.RU

Жители как минимум двух домов на улице Родонитовая в Екатеринбурге замерзают в своих квартирах без горячей воды и при температуре +10 градусов. Об этом URA.RU рассказал член областной Общественной палаты Валерий Черкашин, которому пожаловались горожане. «Люди уже около недели сидят с температурой плюс 10 градусов, батареи еле греют. Хотели попасть в подвал, чтобы разобраться, в чем дело, но представители ТСЖ не пускают», — сказал Черкашин. Такая ситуация сложилась в домах №3/1 и №22. Как объяснили корреспонденту в ТСЖ, которое обслуживает эти здания, энергетики установили на водопровод пластину с отверстием гораздо меньше самой трубы. «Если у трубы диаметр 100 миллиметра, то дыра в пластине всего 10 мм, то есть воды стало поступать меньше. Пока было относительно тепло на улице, система справлялась. А когда наступили морозы, все встало», — объяснил представитель ТСЖ. Он добавил, что с поставщиком воды уже удалось достичь договоренностей: энергетики пообещали в ближайшее время или снять «шайбу», или увеличить в ней дыру. В случае, если ситуация останется нерешенной, Валерий Черкашин пообещал подключить прокуратуру.