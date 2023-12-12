12 декабря 2023

В Тюмени мужчина попытался запрыгнуть в движущийся поезд и попал в реанимацию

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменец хотел успеть на поезд, который уже начал движение Фото:

На железнодорожном вокзале Тюмени мужчина попытался запрыгнуть в движущийся поезд, но упал на рельсы и был доставлен в реанимацию. О состоянии пострадавшего URA.RU рассказали в департаменте здравоохранения региона.

«Вызов поступил 12 декабря в 18:38, спустя 11 минут медики были на месте. После осмотра и оказания помощи пациента доставили в ОКБ № 2, в отделение реанимации. Состояние тяжелое», — рассказали URA.RU в депздраве.

По словам очевидцев ЧП, которые рассказали о нем в социальных сетях, мужчина пытался запрыгнуть в поезд, который уже начал движение. В итоге он упал на рельсы, после чего к нему вызвали медиков.

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На железнодорожном вокзале Тюмени мужчина попытался запрыгнуть в движущийся поезд, но упал на рельсы и был доставлен в реанимацию. О состоянии пострадавшего URA.RU рассказали в департаменте здравоохранения региона. «Вызов поступил 12 декабря в 18:38, спустя 11 минут медики были на месте. После осмотра и оказания помощи пациента доставили в ОКБ № 2, в отделение реанимации. Состояние тяжелое», — рассказали URA.RU в депздраве. По словам очевидцев ЧП, которые рассказали о нем в социальных сетях, мужчина пытался запрыгнуть в поезд, который уже начал движение. В итоге он упал на рельсы, после чего к нему вызвали медиков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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