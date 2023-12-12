В Тюмени мужчина попытался запрыгнуть в движущийся поезд и попал в реанимацию

13 декабря 2023 в 11:14 Размер текста - 17 +

Тюменец хотел успеть на поезд, который уже начал движение Фото: Денис Моргунов © URA.RU На железнодорожном вокзале Тюмени мужчина попытался запрыгнуть в движущийся поезд, но упал на рельсы и был доставлен в реанимацию. О состоянии пострадавшего URA.RU рассказали в департаменте здравоохранения региона. «Вызов поступил 12 декабря в 18:38, спустя 11 минут медики были на месте. После осмотра и оказания помощи пациента доставили в ОКБ № 2, в отделение реанимации. Состояние тяжелое», — рассказали URA.RU в депздраве. По словам очевидцев ЧП, которые рассказали о нем в социальных сетях, мужчина пытался запрыгнуть в поезд, который уже начал движение. В итоге он упал на рельсы, после чего к нему вызвали медиков.

На железнодорожном вокзале Тюмени мужчина попытался запрыгнуть в движущийся поезд, но упал на рельсы и был доставлен в реанимацию. О состоянии пострадавшего URA.RU рассказали в департаменте здравоохранения региона. «Вызов поступил 12 декабря в 18:38, спустя 11 минут медики были на месте. После осмотра и оказания помощи пациента доставили в ОКБ № 2, в отделение реанимации. Состояние тяжелое», — рассказали URA.RU в депздраве. По словам очевидцев ЧП, которые рассказали о нем в социальных сетях, мужчина пытался запрыгнуть в поезд, который уже начал движение. В итоге он упал на рельсы, после чего к нему вызвали медиков.