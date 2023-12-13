Эксперт спрогнозировал последствия санкций США против УВЗ

Из-за санкций министерства США концерн «Уралвагонзавод» (входит в госкорпорацию Ростех) может сократить долю военной продукции на экспорт и увеличить гражданское производство. Таким мнением с URA.RU поделился адвокат коллегии адвокатов «Белых и партнеры», экономист Дмитрий Земеров.
«Учитывая, что в предыдущие годы значительная часть продукции специального назначения концерна шла на экспорт, после санкций США ситуация может измениться — доля военной техники на экспорт сократится. Компания будет увеличивать долю гражданской продукции, прежде всего это грузовые вагоны и рефрижераторные контейнеры. Заказчики железнодорожного подвижного состава есть», считает Земеров.
12 декабря министерство финансов США внесло в санкционный список «Уралвагонзавод» и гендиректора концерна Александра Потапова. Представители концерна в беседе с URA.RU заявили, что ограничения никак не отразятся на работе предприятий.
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