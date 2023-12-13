Эксперт спрогнозировал последствия санкций США против УВЗ

Экономист Земеров: из-за санкций США УВЗ нарастит долю гражданской продукции

13 декабря 2023 в 19:00 Размер текста - 17 +

В 2014 году УВЗ уже попадал под санкции США Фото: Анна Майорова © URA.RU Из-за санкций министерства США концерн «Уралвагонзавод» (входит в госкорпорацию Ростех) может сократить долю военной продукции на экспорт и увеличить гражданское производство. Таким мнением с URA.RU поделился адвокат коллегии адвокатов «Белых и партнеры», экономист Дмитрий Земеров. «Учитывая, что в предыдущие годы значительная часть продукции специального назначения концерна шла на экспорт, после санкций США ситуация может измениться — доля военной техники на экспорт сократится. Компания будет увеличивать долю гражданской продукции, прежде всего это грузовые вагоны и рефрижераторные контейнеры. Заказчики железнодорожного подвижного состава есть», считает Земеров. 12 декабря министерство финансов США внесло в санкционный список «Уралвагонзавод» и гендиректора концерна Александра Потапова. Представители концерна в беседе с URA.RU заявили, что ограничения никак не отразятся на работе предприятий.

Из-за санкций министерства США концерн «Уралвагонзавод» (входит в госкорпорацию Ростех) может сократить долю военной продукции на экспорт и увеличить гражданское производство. Таким мнением с URA.RU поделился адвокат коллегии адвокатов «Белых и партнеры», экономист Дмитрий Земеров. «Учитывая, что в предыдущие годы значительная часть продукции специального назначения концерна шла на экспорт, после санкций США ситуация может измениться — доля военной техники на экспорт сократится. Компания будет увеличивать долю гражданской продукции, прежде всего это грузовые вагоны и рефрижераторные контейнеры. Заказчики железнодорожного подвижного состава есть», считает Земеров. 12 декабря министерство финансов США внесло в санкционный список «Уралвагонзавод» и гендиректора концерна Александра Потапова. Представители концерна в беседе с URA.RU заявили, что ограничения никак не отразятся на работе предприятий.