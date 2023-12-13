Главный поставщик танков для Минобороны РФ отреагировал на санкции США

«Уралвагонзавод»: санкции США не отразятся на работе концерна

13 декабря 2023 в 14:59 Размер текста - 17 +

Ограничения, наложенные США, никак не отразятся на «Уралвагонзаводе» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Попадание в санкционный список министерства финансов США концерна «Уралвагонзавод» (входит в госкорпорацию Ростех) никак не отразится на деятельности предприятия. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе концерна, отвечая на соответствующий вопрос. Минфин США обновил санкционный список 12 декабря, добавив туда не только «Уралвагонзавод», но и генерального директора предприятия Александра Потапова. «Их активы заблокированы, а гражданам США, как правило, запрещено иметь с ними дело», — говорится в документе. При этом в 2014 году власти Америки уже вводили санкции против «Уралвагонзавода» и других крупнейших оборонных предприятий России. «Уралвагонзавод» — крупнейший поставщик военной техники для Минобороны РФ. Головное предприятие расположено в Нижнем Тагиле. Оно выпускает танки, в том числе Т-72Б3М, «Прорыв» и «Армата», а также грузовые железнодорожные вагоны и контейнеры.

Попадание в санкционный список министерства финансов США концерна «Уралвагонзавод» (входит в госкорпорацию Ростех) никак не отразится на деятельности предприятия. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе концерна, отвечая на соответствующий вопрос. Минфин США обновил санкционный список 12 декабря, добавив туда не только «Уралвагонзавод», но и генерального директора предприятия Александра Потапова. «Их активы заблокированы, а гражданам США, как правило, запрещено иметь с ними дело», — говорится в документе. При этом в 2014 году власти Америки уже вводили санкции против «Уралвагонзавода» и других крупнейших оборонных предприятий России. «Уралвагонзавод» — крупнейший поставщик военной техники для Минобороны РФ. Головное предприятие расположено в Нижнем Тагиле. Оно выпускает танки, в том числе Т-72Б3М, «Прорыв» и «Армата», а также грузовые железнодорожные вагоны и контейнеры.