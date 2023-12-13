Главный поставщик танков для Минобороны РФ отреагировал на санкции США

«Уралвагонзавод»: санкции США не отразятся на работе концерна
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Свердловская область, увз, уралвагонзавод
Ограничения, наложенные США, никак не отразятся на «Уралвагонзаводе» Фото:

Попадание в санкционный список министерства финансов США концерна «Уралвагонзавод» (входит в госкорпорацию Ростех) никак не отразится на деятельности предприятия. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе концерна, отвечая на соответствующий вопрос.

Минфин США обновил санкционный список 12 декабря, добавив туда не только «Уралвагонзавод», но и генерального директора предприятия Александра Потапова. «Их активы заблокированы, а гражданам США, как правило, запрещено иметь с ними дело», — говорится в документе. При этом в 2014 году власти Америки уже вводили санкции против «Уралвагонзавода» и других крупнейших оборонных предприятий России.

«Уралвагонзавод» — крупнейший поставщик военной техники для Минобороны РФ. Головное предприятие расположено в Нижнем Тагиле. Оно выпускает танки, в том числе Т-72Б3М, «Прорыв» и «Армата», а также грузовые железнодорожные вагоны и контейнеры.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Попадание в санкционный список министерства финансов США концерна «Уралвагонзавод» (входит в госкорпорацию Ростех) никак не отразится на деятельности предприятия. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе концерна, отвечая на соответствующий вопрос. Минфин США обновил санкционный список 12 декабря, добавив туда не только «Уралвагонзавод», но и генерального директора предприятия Александра Потапова. «Их активы заблокированы, а гражданам США, как правило, запрещено иметь с ними дело», — говорится в документе. При этом в 2014 году власти Америки уже вводили санкции против «Уралвагонзавода» и других крупнейших оборонных предприятий России. «Уралвагонзавод» — крупнейший поставщик военной техники для Минобороны РФ. Головное предприятие расположено в Нижнем Тагиле. Оно выпускает танки, в том числе Т-72Б3М, «Прорыв» и «Армата», а также грузовые железнодорожные вагоны и контейнеры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...