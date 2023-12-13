Жители жалуются на отсутствие поездок на конкурсы у воспитанников дворца искусств «Сургутнефтегаза»

«Сургутнефтегаз» перестал вывозить участников детских кружков на соревнования

13 декабря 2023 в 19:22 Размер текста - 17 +

Дети хореографических кружков несколько лет не выезжали на соревнования Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители Сургута недовольны, что руководство дворца искусств «Нефтяник», который принадлежит «Сургутнефтегазу», отказывается отправлять своих воспитанников хореографических секций на конкурсы из-за корпоративов. Об этом URA.RU сообщил один из родителей на условиях анонимности. «Я хотела узнать, почему детей не вывозят на конкурсы в другие города, как это делалось раньше. Мне сказали в „Нефтянике“, что сначала не возили из-за коронавируса, а сейчас все заняты подготовкой к новогодним корпоративам, и поэтому нет возможности отправлять детей на соревнования и конкурсы», — сообщила собеседница. Между тем другой родитель сообщил, что ему озвучили совершенно другую причину отказа отправлять детей на соревнования. Ему заявили, что у компании нет на это денег. За разъяснениями журналист агентства обратился в пресс-службу компании. В их адрес был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что работники «Сургутнефтегаза» жалуются на отсутствие зимних перчаток. По словам рабочих, их просто нет на складах. Также они сообщили, что им приходится ремонтировать технику за свой счет.

Жители Сургута недовольны, что руководство дворца искусств «Нефтяник», который принадлежит «Сургутнефтегазу», отказывается отправлять своих воспитанников хореографических секций на конкурсы из-за корпоративов. Об этом URA.RU сообщил один из родителей на условиях анонимности. «Я хотела узнать, почему детей не вывозят на конкурсы в другие города, как это делалось раньше. Мне сказали в „Нефтянике“, что сначала не возили из-за коронавируса, а сейчас все заняты подготовкой к новогодним корпоративам, и поэтому нет возможности отправлять детей на соревнования и конкурсы», — сообщила собеседница. Между тем другой родитель сообщил, что ему озвучили совершенно другую причину отказа отправлять детей на соревнования. Ему заявили, что у компании нет на это денег. За разъяснениями журналист агентства обратился в пресс-службу компании. В их адрес был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что работники «Сургутнефтегаза» жалуются на отсутствие зимних перчаток. По словам рабочих, их просто нет на складах. Также они сообщили, что им приходится ремонтировать технику за свой счет.