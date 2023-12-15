15 декабря 2023

Пермячка хотела отсудить 300 тысяч рублей у подрядной организации за травму руки

© Служба новостей «URA.RU»
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Приговор Рахимову Мансуржану. Курган, приговор, судебное заседание, судья, суд, судебный процесс
Суд решил взыскать с ответчика 150 тысяч рублей Фото:

Жительница Перми повредила руку, упав около автобусной остановки. Женщина пыталась взыскать 300 тысяч рублей с ответчика за полученную травму, но получила лишь 150 тысяч, сообщается на сайте Мотовилихинского районного суда.

«Свои требования женщина объяснила тем, что упала и повредила руку около автобусной остановки. Истец считает, что причиной падения было невыполнение ответчиком своих обязанностей по очистке остановочного пункта. Она отправляла претензию ответчику, в которой просила о компенсации морального вреда, но не получила ответа. Просит возместить ей моральный ущерб в размере 300 тысяч рублей», — указано на сайте.

В суде женщина предоставила доказательства того, что повредила руку при падении около остановки. Суд решил частично удовлетворить исковые требования и взыскать с ответчика 150 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что жительница Перми отсудила у коммунальных служб и администрации Ижевска 250 тысяч рублей из-за перелома руки. Женщина, приехав в Ижевск, отправилась в магазин и поскользнулась на лестнице около местного родника.

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Жительница Перми повредила руку, упав около автобусной остановки. Женщина пыталась взыскать 300 тысяч рублей с ответчика за полученную травму, но получила лишь 150 тысяч, сообщается на сайте Мотовилихинского районного суда. «Свои требования женщина объяснила тем, что упала и повредила руку около автобусной остановки. Истец считает, что причиной падения было невыполнение ответчиком своих обязанностей по очистке остановочного пункта. Она отправляла претензию ответчику, в которой просила о компенсации морального вреда, но не получила ответа. Просит возместить ей моральный ущерб в размере 300 тысяч рублей», — указано на сайте. В суде женщина предоставила доказательства того, что повредила руку при падении около остановки. Суд решил частично удовлетворить исковые требования и взыскать с ответчика 150 тысяч рублей. Ранее сообщалось, что жительница Перми отсудила у коммунальных служб и администрации Ижевска 250 тысяч рублей из-за перелома руки. Женщина, приехав в Ижевск, отправилась в магазин и поскользнулась на лестнице около местного родника.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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