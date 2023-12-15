Пермячка хотела отсудить 300 тысяч рублей у подрядной организации за травму руки

Суд решил взыскать с ответчика 150 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница Перми повредила руку, упав около автобусной остановки. Женщина пыталась взыскать 300 тысяч рублей с ответчика за полученную травму, но получила лишь 150 тысяч, сообщается на сайте Мотовилихинского районного суда.

«Свои требования женщина объяснила тем, что упала и повредила руку около автобусной остановки. Истец считает, что причиной падения было невыполнение ответчиком своих обязанностей по очистке остановочного пункта. Она отправляла претензию ответчику, в которой просила о компенсации морального вреда, но не получила ответа. Просит возместить ей моральный ущерб в размере 300 тысяч рублей», — указано на сайте.

В суде женщина предоставила доказательства того, что повредила руку при падении около остановки. Суд решил частично удовлетворить исковые требования и взыскать с ответчика 150 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что жительница Перми отсудила у коммунальных служб и администрации Ижевска 250 тысяч рублей из-за перелома руки. Женщина, приехав в Ижевск, отправилась в магазин и поскользнулась на лестнице около местного родника.