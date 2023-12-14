Пермячка сломала руку в Ижевске, пока шла до магазина

Пермячка отсудила у ижевских дорожников четверть миллиона за сломанную руку

15 декабря 2023 в 16:00 Размер текста - 17 +

Женщина сломала руку, упав на скользкой лестнице Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жительница Перми отсудила у коммунальных служб и администрации Ижевска 250 тысяч рублей из-за перелома руки. Пермячка, приехав в Ижевск, отправилась в магазин и поскользнулась на скользкой лестнице около местного родника, сломав себе руку. За это ей выплатили компенсацию, сообщается в решении на сайте Индустриального районного суда Перми. «Истец обратилась в суд с иском к администрации Ижевска, ИП Хаертдинов, МУП Ижевска „Дорожное ремонтно-эксплуатационное управление“, ООО „Людмила“, ИП Злобин о компенсации морального вреда, в обоснование заявленных требований указав, что поскользнулась и упала. В результате бездействия ответчиков по уборке территории наступили последствия для истца в виде перелома руки», — говорится в решении суда. В суде пермячка потребовала с ответчиков 500 тысяч рублей за причиненные неудобства и моральный ущерб. Из-за перелома женщина не смогла сдать экзамен по вождению и была вынуждена терпеть бытовые неудобства. Суд удовлетворил требования пермячки, снизив требуемую сумму в половину — до 250 тысяч рублей. Выплатить компенсацию должно одно из ИП, которое отвечает за уборку территории родника.

Жительница Перми отсудила у коммунальных служб и администрации Ижевска 250 тысяч рублей из-за перелома руки. Пермячка, приехав в Ижевск, отправилась в магазин и поскользнулась на скользкой лестнице около местного родника, сломав себе руку. За это ей выплатили компенсацию, сообщается в решении на сайте Индустриального районного суда Перми. «Истец обратилась в суд с иском к администрации Ижевска, ИП Хаертдинов, МУП Ижевска „Дорожное ремонтно-эксплуатационное управление“, ООО „Людмила“, ИП Злобин о компенсации морального вреда, в обоснование заявленных требований указав, что поскользнулась и упала. В результате бездействия ответчиков по уборке территории наступили последствия для истца в виде перелома руки», — говорится в решении суда. В суде пермячка потребовала с ответчиков 500 тысяч рублей за причиненные неудобства и моральный ущерб. Из-за перелома женщина не смогла сдать экзамен по вождению и была вынуждена терпеть бытовые неудобства. Суд удовлетворил требования пермячки, снизив требуемую сумму в половину — до 250 тысяч рублей. Выплатить компенсацию должно одно из ИП, которое отвечает за уборку территории родника.