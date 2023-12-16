Захарова резко ответила на арест эстонского журналиста за связи с Россией

Задержание эстонского журналиста Аллана Хантсома из-за связи России — это проявление цинизма Таллина. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отметив, что Эстония идет на поводу Запада.
«Подобные злоупотребления эстонской „охранки“ являются очередным проявлением цинизма официального Таллина, пытающегося под видом защиты национальной безопасности свести счеты с неугодными независимыми активистами. Налицо стремление Таллина выслужиться перед своими западными кураторами посредством тотальной „зачистки“ инакомыслия и разжигания русофобских настроений», — высказалась Мария Захарова. Ее слова приводит
Хантсом был задержан эстонскими спецслужбами 8 декабря. Это произошло накануне его переезда в Россию. При этом агентство Sputnik Эстония, в котором работал Хантсом, прекратило свою работу еще в 2019 году. Тогда Таллин приказал изданию разорвать отношения со своей материнской компанией МИА «Россия Cегодня». Это не первый случай, когда журналистов Sputnik задерживают в странах Прибалтики.
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