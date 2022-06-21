Журналиста «Радио Sputnik» задержали в Риге

Журналист агентства Sputnik задержан в Латвии
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
В столице Латвии задержали журналиста «Радио Sputnik» Владимира Линдермана. Об этом сообщает RT со ссылкой на собственные источники.
«В Риге задержан журналист агентства Sputnik и общественный деятель Владимир Линдерман», — пишет RT. Издание уточняет, что к Линдерману выехал его адвокат. Причины задержания пока не известны.
С начала спецоперации России на Украине власти Латвии вводят ряд санкций против России и российских граждан. В начале июня Латвия запретила вещание российских телеканалов на территории страны. Также россиянам запретили становиться акционерами предприятий, важных для национальной безопасности страны.
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