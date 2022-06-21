Журналиста «Радио Sputnik» задержали в Риге

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Журналист агентства Sputnik задержан в Латвии Фото:
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В столице Латвии задержали журналиста «Радио Sputnik» Владимира Линдермана. Об этом сообщает RT со ссылкой на собственные источники.

«В Риге задержан журналист агентства Sputnik и общественный деятель Владимир Линдерман», — пишет RT. Издание уточняет, что к Линдерману выехал его адвокат. Причины задержания пока не известны.

С начала спецоперации России на Украине власти Латвии вводят ряд санкций против России и российских граждан. В начале июня Латвия запретила вещание российских телеканалов на территории страны. Также россиянам запретили становиться акционерами предприятий, важных для национальной безопасности страны.

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В столице Латвии задержали журналиста «Радио Sputnik» Владимира Линдермана. Об этом сообщает RT со ссылкой на собственные источники. «В Риге задержан журналист агентства Sputnik и общественный деятель Владимир Линдерман», — пишет RT. Издание уточняет, что к Линдерману выехал его адвокат. Причины задержания пока не известны. С начала спецоперации России на Украине власти Латвии вводят ряд санкций против России и российских граждан. В начале июня Латвия запретила вещание российских телеканалов на территории страны. Также россиянам запретили становиться акционерами предприятий, важных для национальной безопасности страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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