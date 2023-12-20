Жители 50 пермских деревень обретут мобильный интернет

Минцифры России подвело итоги отбора малых населенных пунктов, где в 2024 году станет доступен мобильный интернет. В Пермском крае им обеспечат жителей более 50 деревень и сел, сообщили в мининформразвития и связи региона.
«Связью будет обеспечен 51 населенный пункт, где на данный момент нет ни одного оператора мобильного интернета. Здесь проживает свыше 19,5 тыс. жителей», — говорится на сайте МИРС.
Отбор деревень и сел по всей России проходил на основе голосования. В нем приняли участие более 800 тысяч человек. Наибольшую активность проявили жители Башкортостана и Пермского края. В лидерах голосования в Прикамья — деревня Татаро-Чикаши, деревня Рогали, поселок Чуртан, деревня Семеново и деревня Аминькай.
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