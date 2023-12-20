20 декабря 2023

Жители 50 пермских деревень обретут мобильный интернет

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Связь в деревни обещают дать в 2024 году Фото:

Минцифры России подвело итоги отбора малых населенных пунктов, где в 2024 году станет доступен мобильный интернет. В Пермском крае им обеспечат жителей более 50 деревень и сел, сообщили в мининформразвития и связи региона.

«Связью будет обеспечен 51 населенный пункт, где на данный момент нет ни одного оператора мобильного интернета. Здесь проживает свыше 19,5 тыс. жителей», — говорится на сайте МИРС.

Отбор деревень и сел по всей России проходил на основе голосования. В нем приняли участие более 800 тысяч человек. Наибольшую активность проявили жители Башкортостана и Пермского края. В лидерах голосования в Прикамья — деревня Татаро-Чикаши, деревня Рогали, поселок Чуртан, деревня Семеново и деревня Аминькай.

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Минцифры России подвело итоги отбора малых населенных пунктов, где в 2024 году станет доступен мобильный интернет. В Пермском крае им обеспечат жителей более 50 деревень и сел, сообщили в мининформразвития и связи региона. «Связью будет обеспечен 51 населенный пункт, где на данный момент нет ни одного оператора мобильного интернета. Здесь проживает свыше 19,5 тыс. жителей», — говорится на сайте МИРС. Отбор деревень и сел по всей России проходил на основе голосования. В нем приняли участие более 800 тысяч человек. Наибольшую активность проявили жители Башкортостана и Пермского края. В лидерах голосования в Прикамья — деревня Татаро-Чикаши, деревня Рогали, поселок Чуртан, деревня Семеново и деревня Аминькай.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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