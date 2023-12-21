Тюменский лидер ЛДПР пожаловался Слуцкому на неугодного парламентария из ХМАО

Глава тюменской ЛДПР Владимир Сысоев пожаловался лидеру партии Леониду Слуцкому на неподконтрольного депутата думы ХМАО Михаила Селюкова. Источник в окружном политбомонде утверждает, что югорского либерал-демократа планируют отстранить от участия в партийной деятельности. Однако для этого Сысоеву не хватает ресурсов в ХМАО, он попросил помощи у Москвы.
«Селюкова проверяет прокуратура из-за того, что он якобы трудоустроил родственницу своей помощницей в окружную думу. По слухам, этой проверкой и воспользовался Сысоев во время визита Слуцкого в Тюмень. Если тюменцам удастся избавиться от Селюкова, это решит проблему раскола либерал-демократов во всей „матрешке“, но пока ХМАО для них остается камнем преткновения», — сообщает инсайдер.
Сысоев в телефонном разговоре с журналистом агентства заявил, что не будет комментировать информацию. Он добавил, что в курсе проверки и ждет ее окончания. Телефонный номер пресс-секретаря Слуцкого, имеющийся в распоряжении URA.RU, сменил владельца. Селюков заявил, что попытки лишить его влияния были и раньше. «Если бы ко мне были претензии у Москвы, мне бы оттуда уже позвонили», — заявил депутат.
Ранее URA.RU писало о визите Сысоева в Ханты-Мансийск на заседание фракции. Источники агентства связывают эту поездку с попыткой усилить влияние политика в «тюменской матрешке».
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