21 декабря 2023

В ХМАО мигранта оштрафовали за уклонение от военной службы в РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу МУП "Прометей". Курган, уголовное дело, судебное заседание, судья, суд, том дела
Суд признал мужчину виновным в уклонении от военной службы Фото:

В ХМАО житель ближнего зарубежья получил гражданство России, а после штраф за то, что уклонялся от службы в армии. Об этом сообщается в картотеке Нижневартовского городского суда.

«[Подсудимого] признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 328 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей», — сообщается в картотеке суда.

Мужчина с апреля 2023 года состоял на воинском учете и был обязан явиться по повестке в военкомат. Она была вручена ему под расписку, но вартовчанин не спешил отдавать долг своей новой родине и уклонялся от призыва четыре месяца, ровно до того момента, пока ему не исполнилось 27 лет — предельный возраст призыва на военную службу. Суд счел его действия нарушением закона.

Ранее URA.RU сообщало, что выдворенный из России мигрант сменил имя и фамилию ради проживания в ХМАО. В отношении него проводится проверка.

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В ХМАО житель ближнего зарубежья получил гражданство России, а после штраф за то, что уклонялся от службы в армии. Об этом сообщается в картотеке Нижневартовского городского суда. «[Подсудимого] признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 328 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей», — сообщается в картотеке суда. Мужчина с апреля 2023 года состоял на воинском учете и был обязан явиться по повестке в военкомат. Она была вручена ему под расписку, но вартовчанин не спешил отдавать долг своей новой родине и уклонялся от призыва четыре месяца, ровно до того момента, пока ему не исполнилось 27 лет — предельный возраст призыва на военную службу. Суд счел его действия нарушением закона. Ранее URA.RU сообщало, что выдворенный из России мигрант сменил имя и фамилию ради проживания в ХМАО. В отношении него проводится проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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