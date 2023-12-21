В ХМАО мигранта оштрафовали за уклонение от военной службы в РФ

22 декабря 2023 в 15:08 Размер текста - 17 +

Суд признал мужчину виновным в уклонении от военной службы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ХМАО житель ближнего зарубежья получил гражданство России, а после штраф за то, что уклонялся от службы в армии. Об этом сообщается в картотеке Нижневартовского городского суда. «[Подсудимого] признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 328 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей», — сообщается в картотеке суда. Мужчина с апреля 2023 года состоял на воинском учете и был обязан явиться по повестке в военкомат. Она была вручена ему под расписку, но вартовчанин не спешил отдавать долг своей новой родине и уклонялся от призыва четыре месяца, ровно до того момента, пока ему не исполнилось 27 лет — предельный возраст призыва на военную службу. Суд счел его действия нарушением закона. Ранее URA.RU сообщало, что выдворенный из России мигрант сменил имя и фамилию ради проживания в ХМАО. В отношении него проводится проверка.

В ХМАО житель ближнего зарубежья получил гражданство России, а после штраф за то, что уклонялся от службы в армии. Об этом сообщается в картотеке Нижневартовского городского суда. «[Подсудимого] признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 328 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей», — сообщается в картотеке суда. Мужчина с апреля 2023 года состоял на воинском учете и был обязан явиться по повестке в военкомат. Она была вручена ему под расписку, но вартовчанин не спешил отдавать долг своей новой родине и уклонялся от призыва четыре месяца, ровно до того момента, пока ему не исполнилось 27 лет — предельный возраст призыва на военную службу. Суд счел его действия нарушением закона. Ранее URA.RU сообщало, что выдворенный из России мигрант сменил имя и фамилию ради проживания в ХМАО. В отношении него проводится проверка.