23 декабря 2023
22 декабря 2023

В Перми произошло ДТП с участием трех автомобилей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие моста через реку Чусовая . Пермь, дпс зима, экипаж гибдд
В аварии в Перми столкнулись несколько машин Фото:

В Перми в ночь с 23 на 24 декабря произошла авария с участием трех машин. Об этом сообщили горожане в группе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

«Жесткое ДТП у остановки „стадион Авангард“. Предположительно Nissan на большой скорости въехал в автомобиль Volkswagen и еще зацепили ВАЗ 2114. Есть пострадавшие», — говорится в посте. К посту прикреплено фото происшествия.

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в УГИБДД МВД России по Пермскому краю. Ответ ожидается.

В Перми у стадиона в аварию попали несколько автомобилей
В Перми у стадиона в аварию попали несколько автомобилей
Фото:

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В Перми в ночь с 23 на 24 декабря произошла авария с участием трех машин. Об этом сообщили горожане в группе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «Жесткое ДТП у остановки „стадион Авангард“. Предположительно Nissan на большой скорости въехал в автомобиль Volkswagen и еще зацепили ВАЗ 2114. Есть пострадавшие», — говорится в посте. К посту прикреплено фото происшествия. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в УГИБДД МВД России по Пермскому краю. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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