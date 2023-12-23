В Перми произошло ДТП с участием трех автомобилей. Фото

24 декабря 2023 в 02:15 Размер текста - 17 +

В аварии в Перми столкнулись несколько машин Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми в ночь с 23 на 24 декабря произошла авария с участием трех машин. Об этом сообщили горожане в группе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «Жесткое ДТП у остановки „стадион Авангард“. Предположительно Nissan на большой скорости въехал в автомобиль Volkswagen и еще зацепили ВАЗ 2114. Есть пострадавшие», — говорится в посте. К посту прикреплено фото происшествия. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в УГИБДД МВД России по Пермскому краю. Ответ ожидается. В Перми у стадиона в аварию попали несколько автомобилей Фото: группа «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/chp_dtp_perm

В Перми в ночь с 23 на 24 декабря произошла авария с участием трех машин. Об этом сообщили горожане в группе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «Жесткое ДТП у остановки „стадион Авангард“. Предположительно Nissan на большой скорости въехал в автомобиль Volkswagen и еще зацепили ВАЗ 2114. Есть пострадавшие», — говорится в посте. К посту прикреплено фото происшествия. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в УГИБДД МВД России по Пермскому краю. Ответ ожидается.